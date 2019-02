'FC Groningen heeft beet en strikt jongste technisch directeur van Eredivisie'

Mark-Jan Fledderus wordt de nieuwe technisch directeur van FC Groningen, zo verzekert het Dagblad van het Noorden woensdag.

De nu nog technisch manager van Heracles Almelo wordt volgens het regionale dagblad in Groningen de opvolger van Ron Jans, die aan het einde van het seizoen vertrekt, al ontbreekt nog de officiële bevestiging. "FC Groningen heeft mij benaderd, maar verder wil ik er op dit moment niets over kwijt", zegt Fledderus. Het is de bedoeling dat hij voor 1 maart officieel wordt gepresenteerd. Voorzitter Erik Mulder van de selectiecommissie wil evenmin uitweiden over de naderende aanstelling. "Zolang de procedure loopt en niet is afgerond, reageren wij niet op namen."



Fledderus, 36 jaar, is de jongste technisch directeur van de Eredivisie en moet samen met de nieuwe algemeen directeur Wouter Gudde (34 jaar) en commercieel directeur Robbert Klaver (46 jaar) de clubleiding van FC Groningen gaan vormen. De oud-middenvelder is geen onbekende voor de Groningse club: hij speelde tussen 2004 en 2008 voor de noorderlingen.



Tijdens zijn actieve carrière bereidde Fledderus zich al voor op een managementfunctie. Bij Heracles stak hij veel op van directeur Nico-Jan Hoogma, waarna hij al snel de functie van technisch manager ging bekleden. Hoogma vertrok immers naar de KNVB als directeur topvoetbal, waarop Rob Toussaint algemeen directeur werd en Fledderus eindverantwoordelijk voor technische zaken.