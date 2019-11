FC Groningen-fans komen verhaal halen bij Padt na ruzie in de stad

Sergio Padt heeft maandag verantwoording af moeten leggen tegenover een groep van ongeveer vijftien supporters van FC Groningen.

Dat was naar aanleiding van een incident in het uitgaansleven. Een Groningen-fan zou een klap hebben gehad van een buurtgenoot van de keeper. In gesprek met RTV Noord reageert Padt op het incident en benadrukt hij dat hij er niets mee te maken had.

Voorafgaand aan de training meldden de supporters zich op de parkeerplaats van het trainingscomplex, waar zij werden opgevangen door Danny Buijs. De groep werd naar binnen begeleid, waar een gesprek van een kwartier volgde met Padt, Buijs en technisch directeur Mark-Jan Fledderus. De fans waren volgens de regionale omroep boos vanwege een incident zaterdagnacht, waarbij een van hen werd geslagen door een bekende van Padt.

"Om even exact te zijn", begint Padt met zijn verklaring. "Ik was met mijn zwager de overwinning op aan het vieren in de stad. Daar kwam ik ook wat buurtgenoten uit Kropswolde tegen en een groepje supporters. Er werden die avond al best veel negatieve dingen naar me geroepen, maar dat negeerde ik en ben doorgelopen. Vervolgens werd ik teruggeroepen door wat mensen die zeiden dat er iets gebeurd was."

Padt geeft aan dat toen hij terugliep een van de Groningen-supporters een bloedneus had. "Ik zag dat het mis was inderdaad", aldus de keeper. "Er werd verteld dat er door een vriend van me geslagen was en die groep supporters wilde met hem in contact komen. Laat ik vooropstellen dat de man die geslagen heeft geen vriend is, alleen een buurtgenoot. Ik was niet met hem in de stad."

"Omdat ik er tien meter vanaf stond voel ik me niet verantwoordelijk", benadrukt Padt, die nog in gesprek ging met de supporters die langs het trainingsveld stonden. "Als ik betrokken was geweest bij het incident, dan had ik ze met angst te woord gestaan. Maar dat was niet het geval. Natuurlijk wil ik niet in zulke situaties komen, maar hier kon ik niks aan doen, dat heeft die groep supporters vanochtend bevestigd tijdens het gesprek." De buurtgenoot van Padt die de klap zou hebben uitgedeeld bevestigt tegenover RTV Noord dat de doelman niets fout deed en ongeveer tien meter verder stond op het moment van het incident.