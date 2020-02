FC Groningen en Danny Buijs zien toekomst in elkaar

Danny Buijs blijft ook na dit seizoen hoofdtrainer van FC Groningen.

Club en trainer zijn het eens geworden over een contractverlenging van twee seizoenen, zo meldt dinsdagavond via de officiele kanalen.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus en Buijs zullen woensdag tijdens een persconferentie het nieuws nader toelichten. Buijs is bezig aan zijn tweede seizoen in Groningen.

FC Groningen eindigde in het eerste seizoen onder de 37-jarige oefenmeester op een achtste plek, al ging zijn eerste jaar met vallen en opstaan.

FC Groningen stond op een gegeven moment op de laatste plaats en na de bekernederlaag tegen Twente werd zelfs de hoofdingang bestormd. De Trots van het Noorden staat deze voetbaljaargang ook op de achtste plaats.

Buijs was eerder coach van amateurclub Kozakken Boys totdat hij in 2017 de opvolger van Ernest Faber werd in Groningen.

Hij werd destijds aangesteld door directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans, die met de Alblasserdammer de jongste hoofdtrainer van de binnenhaalden.

Buijs gaf halverwege januari al aan dat hij met de club in gesprek was. "De club heeft aangegeven dat ze wilden verlengen en ik heb aangegeven dat ik graag wil blijven", vertelde hij destijds.

'De intenties zijn duidelijk, maar tot die tijd moet je een slag om de arm houden." Het is nog niet duidelijke met welke technische staf Buijs de toekomst ingaat, daar de contracten van de assistent-trainers en keeperstrainer Bas Roorda na dit seizoen aflopen.