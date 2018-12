FC Groningen doet zaken met AZ en legt Bel Hassani vast

Iliass Bel Hassani maakt op 1 januari op huurbasis de overstap van AZ naar FC Groningen, zo melden de Noordelingen op de officiële clubwebsite.

Groningen heeft bovendien een optie tot koop bedongen op de 26-jarige middenvelder. Bel Hassani heeft nog een contract tot de zomer van 2021 bij AZ, maar kwam dit seizoen niet verder van twee invalbeurten in de kwalificatie voor de Europa League. Hij maakte dit seizoen geen deel uit van de wedstrijdselectie voor een Eredivisiewedstrijd.



​Bel Hassani laat weken 'super trots' te zijn met zijn overgang. "Vanaf het moment dat ik te horen kreeg dat ik verder mocht kijken wat mijn toekomst betreft, heb ik direct bij mijn management aangegeven dat FC Groningen mijn absolute voorkeur had. Dat heeft een aantal redenen​", vertelt de geboren Rotterdammer.

"Ik ken trainer Danny Buijs nog van onze gezamenlijke periode bij Sparta Rotterdam, de wedstrijden die ik tegen FC Groningen in Groningen heb gespeeld waren altijd bijzonder qua sfeer met fanatieke thuissupporters en de stad Groningen spreekt mij aan om te leven en te werken."



​Bel Hassani is FC Groningen dankbaar voor het vertrouwen dat de club in hem stelt. "Het is duidelijk dat ik wedstrijdritme mis, maar FC Groningen heeft het risico genomen om hier doorheen te kijken. Dat waardeer ik zeer. Het is een heerlijk vooruitzicht dat ik straks ga trainen om elke week weer toe te leven naar een wedstrijd. Die spanning heb ik gemist. Het voelt alsof ik weer profvoetballer word!"



​Manager technische zaken Ron Jans is blij met de komst van de middenvelder. "Iliass kan op verschillende posities spelen en brengt creativiteit en ervaring mee. Bij AZ zat zijn carrière op slot, hij wil weer voetballen en aantonen dat hij dat nog goed kan. Vanaf januari heeft Iliass een half jaar de kans zich bij ons te laten zien en mocht dit bevallen, dan hebben wij een optie tot koop om hem definitief aan ons te binden."