FC Groningen bereikt ook akkoord in Arnhem: "Moet alleen nog gekeurd worden"

FC Groningen verzekerde zich maandag al van de komst van Iliass Bel Hassani en daar blijft het waarschijnlijk niet bij.

De Trots van het Noorden is namelijk eveneens bezig met de tijdelijke overstap van Vitesse-middenvelder Thomas Bruns en technisch manager Ron Jans laat in gesprek met RTV Noord weten dat die transfer zo goed als afgerond is.

"Thomas is een ervaren middenvelder, die wij voor de rest van het seizoen huren van Vitesse. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden", laat de na dit seizoen vertrekkende bestuurder weten. Bruns stond vorig seizoen nog regelmatig in de basis in Arnhem, maar moet het onder de huidige trainer Leonid Slutsky vooral doen met korte invalbeurten.



De 26-jarige Bruns, die Heracles Almelo vorig jaar transfervrij inruilde voor Vitesse, is overigens niet de enige naam die nog op het verlanglijstje van de Groningers prijkt. De huidige nummer vijftien van de Eredivisie zou eveneens denken aan de huur van Ajax-talenten Dani de Wit en Kaj Sierhuis, terwijl de tegenvallende Mateo Cassierra mogelijk weer terugkeert naar Amsterdam.