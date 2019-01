FC Emmen vindt met Kroatische huurling gewenste defensieve versterking

FC Emmen heeft zich op de laatste dag van de transferwindow versterkt met Andrej Lukic.

De 24-jarige verdediger wordt door de huidige nummer veertien van de Eredivisie tot het einde van het seizoen gehuurd van het Portugese SC Braga. Lukic speelde voor de winterstop op huurbasis voor het Griekse Apollon Smyrnis.

Voor de huidige hekkensluiter van de Griekse Super League speelde Lukic zestien wedstrijden, alvorens hij Apollon Smyrnis verliet. Bij SC Braga kwam de Kroatische verdediger klaarblijkelijk niet in de plannen voor, waardoor FC Emmen hem op huurbasis naar Drenthe kon halen. "Het was geen geheim dat we nog een centrale verdediger zochten", zo laat directeur Ben Haverkort weten op de website van FC Emmen.



"Met Andrej hebben we een fysiek sterke verdediger gevonden, die ook aan de bal goed uit de voeten kan", concludeert Haverkort. Lukic weet naar eigen zeggen wat er van hem verwacht wordt in de strijd tegen degradatie. "Ik heb in Griekenland ervaren hoe het is om te vechten tegen degradatie. Ik denk dat ik zeker iets kan toevoegen aan het spel van FC Emmen. Het zit voetballend goed in elkaar, maar soms wordt er ook iets anders gevraagd."



Lukic werd door SC Braga een jaar geleden voor één miljoen euro overgenomen van NK Osijek. De verdediger werd opgeleid door de Kroatische club en speelde totaal 118 wedstrijden, waaronder het met 0-1 gewonnen uitduel met PSV in de voorronde van de Europa League. Na Sven Braken, Michael de Leeuw en Nico Neidhart is Lukic de vierde winterse versterking van FC Emmen.