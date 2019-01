FC Emmen strikt vleugelverdediger met verleden bij Schalke 04

Nico Neidhart gaat aan de slag bij FC Emmen.

De 24-jarige linksback komt over van Sportfreunde Lotte, een club die uitkomt op het derde niveau van Duitsland. Neidhart speelde eerder voor Schalke 04, Vfl Osnabrück en VfB Oldenburg.

Neidhart heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor anderhalf jaar met een optie op een extra seizoen. "Ik kijk ernaar uit om me bij FC Emmen op het hoogste niveau in Nederland te laten zien. Niet alleen dit seizoen, maar ook in de volgende seizoenen. Daar gaan we in Estepona de basis voor leggen", doelt Neidhart op het aankomende trainingskamp.



"We wilden nog voor het trainingskamp een aanvaller en een verdediger aan de selectie toevoegen, dat is gelukt. Nico kan in onze speelwijze zowel aanvallend als verdedigend iets toevoegen", reageert directeur Ben Haverkort.



Neidhart, de zoon van SV Meppen-trainer Christian Neidhart, is de tweede aanwinst van deze winter voor het team van Dick Lukkien. De nummer dertien van de Eredivisie versterkte zich eerder deze week met aanvallende middenvelder Michael de Leeuw van Chicago Fire.