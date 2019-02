FC Emmen moet supersub Nicklas Pedersen maanden missen

FC Emmen kan voorlopig niet over Nicklas Pedersen beschikken, zo maken de Drenthenaren woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De 31-jarige Deen verliet de training dinsdag voortijdig vanwege knieklachten en nader onderzoek heeft uitgewezen dat de schade ernstiger is dan in eerste instantie werd gehoopt.

De club laat weten dat de spits zwaar kniebandletsel heeft opgelopen en zeker enkele maanden aan de kant zal staan. Of dit betekent dat het seizoen van Pedersen er ook op zit is nog niet duidelijk, maar hij zal in ieder geval een groot deel van het restant van de voetbaljaargang aan zich voorbij moeten laten gaan.



Pedersen is sinds afgelopen zomer actief voor FC Emmen, dat hem transfervrij overnam van het Belgische KV Mechelen. De voormalige speler van onder meer FC Groningen kwam vooralsnog twaalf keer in actie namens de promovendus en wist in die wedstrijden vier doelpunten te maken. Die treffers maakte hij als invaller door middel van dubbelslagen tegen zijn oude werkgever FC Groningen en PSV.