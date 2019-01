FC Emmen en ADO slaan handen ineen: "Dit voelt als de juiste keuze"

Nick Kuipers maakt het seizoen af bij FC Emmen. ADO Den Haag en de promovendus hebben overeenstemming bereikt over een verhuur van de verdediger.

Dat brachten beide clubs donderdagmiddag naar buiten. "We zijn vastberaden om ons dit seizoen te handhaven. Een extra verdedigende versterking is daarom nooit weg. Nick laat vanaf vorig seizoen zien dat hij het eredivisieniveau aankan", zo stelt directeur Ben Haverkort van FC Emmen.



Kuipers (26) staat sinds medio 2017 onder contract bij ADO, dat hem overnam van MVV Maastricht. De Limburger begon met een hardnekkige blessure aan zijn periode in het Cars Jeans Stadion, maar kwam vorig seizoen nog wel tot negen optredens in de Eredivisie. Dit seizoen staat de teller op acht competitieduels. Kuipers begon het seizoen in de pikorde achter Tom Beugelsdijk, maar was tussen midden november en midden december de eerste keuze op de positie van rechter centrale verdediger.



Kuipers moest zijn plek na vier duels weer afstaan en kwam daarom de afgelopen vier competitiewedstrijden niet meer in actie. Voor beide partijen biedt het zodoende uitkomst om de kans op meer speeltijd te pakken bij FC Emmen. "De verhuur van Nick betekent niet dat we in hem geen perspectief meer zien", benadrukt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de clubsite van ADO. "Nick staat hier nog tot medio 2021 onder contract en kan komende zomer gewoon weer de kans krijgen om zich te laten zien. Maar voordat het zover is, gaan we zijn verrichtingen bij Emmen nauwlettend volgen. Het is goed voor hem om speelminuten te maken en daarin te bevestigen dat hij een sterke en stabiele Eredivisie-verdediger is."



"Dit voelt voor mij als de juiste keuze", reageert Kuipers op zijn tijdelijke overstap. "Bij FC Emmen ligt op dit moment meer ruimte om mezelf te kunnen laten zien in de Eredivisie. Mijn doel is om mezelf daar verder te ontwikkelen, zodat ik in de zomer nog sterker kan terugkeren in Den Haag."