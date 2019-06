FC Emmen dendert door op transfermarkt en pikt versterking op in Rotterdam

Desevio Payne is speler van FC Emmen, zo meldt de club uit Drenthe woensdagochtend via de officiële kanalen.

De 23-jarige rechtsback heeft een contract getekend voor één seizoen met een optie voor een tweede seizoen. Onlangs haalde ook al linksback Jan-Niklas Beste, spits Marko Kolar en doelman Matthias Hamrol in huis.

Desevio speelde in de jeugd bij meerdere amateurclubs voordat hij in 2012 bij kwam, waar hij zeventien -duels speelde. Ook speelde hij op het WK Onder-20 in Nieuw-Zeeland met de Verenigde Staten en met de Onder-23 in de kwalificatieronde van de Olympische Spelen. In 2017 tekende hij bij , waar hij nu transfervrij vertrekt.



Desevio kampte het afgelopen jaar met veel blessures en moest driemaal onder het mes. De rechtsback is momenteel bezig weer volledig fit te worden. "De keuze voor FC Emmen was niet zo moeilijk", zegt Desevio op de clubsite. "Ik heb ze vorig seizoen vaak zien spelen en de blijdschap na de handhaving was prachtig om te zien."



"Daarnaast ken ik Dick Lukkien (trainer, red.) nog van mijn tijd bij FC Groningen. Hij is een goede coach en ik weet zeker dat hij me beter zal maken. Samen gaan we opnieuw voor handhaving in de Eredivisie", aldus Desevio. FC Emmen promoveerde een jaar geleden en wist zich afgelopen seizoen te handhaven in de Eredivisie door als veertiende te eindigen.