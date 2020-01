FC Emmen dankt VAR en grensrechter na krappe zege op Heracles Almelo

FC Emmen heeft zondagmiddag met een 1-0 zege op Heracles Almelo uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie.

De formatie van trainer Dick Lukkien sloeg kort voor rust keihard toe, slechts enkele minuten nadat Heracles de score leek te hebben geopend. De treffer van de bezoekers werd echter geschrapt op advies van de VAR. Voorafgaand aan het doelpunt van Mauro Junior maakte Joey Konings hands. Na het bestuderen van de beelden kreeg scheidsrechter Joey Kooij het advies om de goal van Junior te annuleren.

Heracles was vervolgens niet meer in staat om een gelijkmaker af te dwingen, ondanks een treffer van Dessers in blessuretijd. De aanvaller stond echter buitenspel en zag het doelpunt dus geannuleerd worden.

Emmen begon behoorlijk voortvarend aan het eerste competitieduel van 2020, met Michael de Leeuw die al na vier minuten een halve omhaal produceerde in de buurt van het doel van Heracles. Zijn poging leverde echter niet de openingstreffer op en ook Marko Kolar was in de rebound niet trefzeker.

Na een kwartier spelen in Emmen kwam De Leeuw net niet goed uit bij een afgemeten voorzet van Luciano Slagveer, waardoor het wat tamme Heracles opnieuw goed wegkwam. Slechts enkele minuten later belandde een kopbal van Slagveer op het dak van het doel van Heracles-keeper Janis Blaswich. Diezelfde Blaswich redde na een halfuur spelen bekwaam op de inzet van De Leeuw, terwijl Kolar in het vervolg ook niet de 1-0 op het scorebord kon brengen.

De Leeuw had duidelijk zijn vizier niet op scherp, want één-op-één met Blaswich faalde de ervaren aanvaller wederom. Emmen leek de prijs te betalen voor de gemiste kansen, toen Mauro Junior drie minuten voor rust scoorde na een slimme doorkopbal van Joey Konings. Het doelpunt werd geannuleerd op aanraden van de VAR, want Konings bleek hands te hebben gemaakt bij de assist op Junior.

Emmen haalde opgelucht adem en ging uiteindelijk niet met een achterstand, maar een voorsprong de rust in. Slagveer raakte nog op ongelukkige wijze de paal, maar Kolar wist kort voor het rustsignaal wel te scoren in de verre hoek, toen hij alleen voor Blaswich verscheen.

Heracles ging niet bij de pakken neerzitten en opende na rust de jacht op de gelijkmaker. Eerst was Emmen nog wel dicht bij de 2-0, maar De Leeuw faalde wederom in kansrijke positie met een knal over het doel. Met bijna een uur spelen op de klok had Cyriel Dessers gehoopt te scoren namens Heracles, maar zijn inzet van dichtbij werd vakkundig gekeerd door Emmen-doelman Dennis Telgenkamp.

Kolar had het duel in het slot moeten gooien, maar de maker van de 1-0 knalde vlak bij het doel hoog over. De moegestreden matchwinner werd in de slotfase afgelost door Martin Laursen. Heracles bleef tot het laatste fluitsignaal aandringen en leek op 1-1 te komen via Dessers. De Belg deed dat echter in buitenspelpositie, waardoor de drie punten in Emmen bleven.