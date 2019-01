FC Den Bosch winkelt in de Eredivisie en strikt 'gretige en vaardige' speler

Vincent Vermeij heeft dinsdagochtend zijn handtekening gezet onder een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen bij FC Den Bosch.

Dat meldt de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie dinsdag. Vermeij wordt gehuurd van Heracles Almelo, waar hij nog tot de zomer vastligt. Den Bosch heeft tevens een optie tot koop bedongen.

Vermeij maakte de afgelopen tweeënhalf jaar deel uit van de hoofdmacht van Heracles. Eerder kwam de spits uit voor Jong Ajax en De Graafschap. Vermeij speelde tot nu toe vijf interlands voor Jong Oranje. Wil Boessen, trainer van Den Bosch, is blij met Vermeij, aangezien de oefenmeester nu meer te kiezen heeft voorin.

"Met Vincent bij de ploeg hebben we meer scorend vermogen en meer opties om van systeem te wisselen. Het is een speler van wie we veel verwachten. Jong, maar niet onervaren, gretig, vaardig en kopsterk. Vincent kent het Nederlandse voetbal en wordt bij FC Den Bosch met open armen ontvangen. Ik denk dat hij heel snel gewend zal zijn en dat we veel plezier aan hem gaan beleven."



Technisch manager Mark-Jan Fledderus legt op de site van Heracles uit waarom men akkoord is gegaan met deze deal: "Wij begrijpen de wens van Vincent om meer speelminuten te maken. De kans daarop is op dit moment bij FC Den Bosch groter dan hier in Almelo. Daarom is dit voor hem de juiste stap. Wij wensen Vincent veel succes."