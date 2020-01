FC Den Bosch laat Velkov naar Eredivisie gaan met optie tot koop

Stefan Velkov verlaat FC Den Bosch per direct voor RKC Waalwijk, zo melden beide clubs via de officiële kanalen.

De 23-jarige centrumverdediger maakt op huurbasis de overstap naar de hekkensluiter van de . Mogelijk blijft zijn verblijf in Waalwijk niet beperkt tot medio 2020, want in de overeenkomst is een optie tot koop bedongen.

De Bulgaarse verdediger werd opgeleid door Slavia Sofia en maakte daar op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Na 94 officiële wedstrijden werd hij in 2018 overgenomen door , waar hij uitgroeide tot een vaste waarde. Hij kwam tot dusver tot 45 wedstrijden voor de club uit de en was hierin 5 keer trefzeker.

Na komend weekend mag hij het gaan laten zien in de Eredivisie bij RKC, waar hij de vervanger is voor de geblesseerde Henrico Drost.

"Met Stefan hebben een fysiek sterke verdediger toegevoegd aan de selectie", reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld op de clubwebsite op de komst van de 23-jarige Velkov. "Hij heeft in zijn jaren bij Den Bosch een uitstekende indruk achtergelaten en het is fijn hem vanaf nu in het Geelblauw te zien.''

Velkov sluit maandag aan bij de selectie van RKC-trainer Fred Grim en ontbreekt daarom zondag nog in de degradatiekraker tegen (16:45 uur).

Velkov is de tweede centrumverdediger die Den Bosch deze transferperiode uitzwaait, want onlangs maakte Leo Väisänen de overstap naar het Zweedse IF Elfsborg. De club uit Noord-Brabant heeft voor hem Junior van der Velden aangetrokken. De 21-jarige verdediger komt over van Jong en tekende voor anderhalf jaar in De Vliert. Manager voetbalzaken Bert Ruijsch erkent dat het 'niet een ideaal scenario' is om het centrale verdedigingsduo te zien vertrekken in dezelfde transferperiode.

"Ook Stefan heeft richting mij de ambitie uitgesproken om zich te kunnen door ontwikkelen op een hoger niveau", reageert Ruijsch. "Door zijn overstap naar gaat hiermee de wens van de speler in vervulling. Binnen onze financiële mogelijkheden wordt naar een adequate vervanger gezocht."