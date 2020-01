FC Den Bosch krijgt volle laag tijdens tuchtzaak in Zeist

De aanklager betaald voetbal heeft donderdagavond een strafeis gedaan tijdens de tuchtzaak tegen FC Den Bosch in Zeist.

Als gevolg van de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd tussen Den Bosch en van 17 november moet de Noord-Brabantse club de twee eerstvolgende thuiswedstrijden spelen met een lege M-Side, als het aan de aanklager ligt.

Uit dat vak kwamen racistische leuzen richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira vandaan. De tuchtcommissie doet over twee weken uitspraak.

De M-Side betreft de vakken M5, M6 en M7. Supporters met een seizoenkaart voor een plek in een van die vakken mogen het stadion volgens de eis twee wedstrijden niet in. Daar komt nog een extra wedstrijd bovenop op voorwaardelijke basis.

"De pijn moet gevoeld worden waar die veroorzaakt is", betoogde de aanklager in Zeist. De rechtszaak betrof de vraag of iets te verwijten valt omtrent de gebeurtenissen op 17 november. De club kondigde bij monde van voorzitter Jan-Hein Schouten voor de rechtszaak al aan niet in beroep te zullen gaan tegen een uitspraak van de tuchtcommissie.

Maandag bracht Den Bosch naar buiten dat het enkele supporters stadionverboden had uitgedeeld na het bestuderen van beeld- en geluidsopnames, waar de betreffende fans op waren herkend. Volgens de voorzitter van de tuchtcommissie gaat het om twaalf voorlopige stadionverboden, waarvan een voor racisme, drie voor vuurwerk en acht voor het gooien met bekers en andere voorwerpen.

De aanklager stelde dat Den Bosch nauwelijks lijkt te beseffen dat er een grens is overschreden. Eén stadionverbod voor racistische uitingen is veel te weinig, aldus de aanklager. Den Bosch had in de ogen van de aanklager meer moeten doen om het incident te voorkomen.

In plaats daarvan werd de ernst aanvankelijk juist gebagatelliseerd door de club, vond de aanklager. "In plaats van olie op de golven, werd er juist olie op het vuur gegooid."

De club mocht zich verweren tegen de verwijten, maar wilde dat niet doen op juridische gronden. Directeur Theo Teelen van Den Bosch gaf evenwel aan dat Den Bosch voor de wedstrijd de toegang ontzegde aan supporters die verkleed waren als Zwarte Piet. Alleen 'vijf traditionele Zwarte Pieten, om pepernoten uit te delen, van wie wij wist wie het waren' mochten binnenkomen.

De aanklager had eerder in de tuchtzaak aanstoot genomen aan het feit dat vijf Zwarte Pieten mochten plaatsnemen op de tribune: Den Bosch zou zich bewust zijn geweest van de gevoeligheid daarvan in het weekend waarin Sinterklaas aankwam in Nederland.

Teelen beaamde dat slechts één supporter een stadionverbod opgelegd heeft gekregen voor racistische uitingen, maar naar vijf andere fans wordt nog aanvullend onderzoek gedaan. Daarbij wil Den Bosch een liplezer in de arm nemen. Aanvankelijk was er 'geen expert te vinden die er zijn vingers aan wilde branden', aldus Teelen, maar het Openbaar Ministerie heeft inmiddels een liplezer/doventolk gevonden die de vijf verdachte personen wil beoordelen.

Dat zou op korte termijn moeten gebeuren. Teelen vroeg in zijn betoog om steun van de buitenwacht, daar Den Bosch het racismeprobleem niet alleen kan oplossen.