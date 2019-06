'FC Den Bosch heeft gat in begroting en zet proflicentie op het spel'

FC Den Bosch gaat zwaar gebukt onder de onduidelijkheid omtrent de overname van de club.

Geldschieter Kakhi Jordania wil de aandelen van de Bosschenaren overnemen, maar heeft daar nog altijd geen toestemming voor. Zonder de financiële steun van de Georgiër krijgt Den Bosch zijn begroting niet rond en dreigt een straf van de KNVB, zo meldt het Brabants Dagblad .

kampt met een gat van enkele tonnen op de begroting, die 3,6 miljoen euro bedraagt. Op 1 juli dient de club uit de een sluitende begroting in te dienen bij de KNVB. Slagen de Noord-Brabanders, die al onder curatele staan, daar niet in, dan volgt mogelijk puntenaftrek. In het ergste geval kan het zelfs leiden tot intrekking van de licentie betaald voetbal.



Jordania wil eigenaar van Den Bosch worden, maar het gaat nog zeker vier weken duren voordat bekend wordt of de KNVB daar toestemming voor geeft. Twee externe deskundigen, die de overname onderzoeken, hebben een conceptrapport ingediend bij Den Bosch en de licentiecommissie. De twee organen hebben daarop gereageerd, waardoor de experts nog twee weken hebben om hun definitieve rapport in te leveren.



De soap rond de overname van Den Bosch duurt nu al elf maanden. De club hoopte op coulance van de KNVB, dat verzocht werd tot uitstel van het indienen van de begroting totdat bekend is of Jordania de club mag overnemen. De licentiecommissie van de KNVB besloot echter maximaal twee weken uitstel te verlenen, waardoor Den Bosch op 1 juli een sluitende begroting zal moeten indienen.