'FC Den Bosch haalt bij NAC Breda vijfde winteraanwinst op'

Jurich Carolina maakt het seizoen af bij FC Den Bosch.

Manager voetbalzaken Bert Ruijsch heeft aan het Brabants Dagblad bevestigd dat de twintigjarige linksback wordt gehuurd van NAC Breda. Carolina kwam in de eerste seizoenshelft tot zes competitiewedstrijden voor De Parel van het Zuiden.

Carolina, vijfvoudig international van Curaçao, speelde in de jeugd bij onder meer Fortuna Sittard en AZ en maakte bij PSV zijn debuut in het betaald voetbal. Hij speelde 58 wedstrijden voor de beloften in de Keuken Kampioen Divisie en vertrok afgelopen zomer naar NAC, waar hij een contract tot medio 2021 ondertekende.



Carolina is de vijfde winteraanwinst voor het Den Bosch van trainer Wil Boessen. Vincent Vermeij, Brahim Darri, Menno Heus en Levan Jordania gingen de back voor. FC Den Bosch, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, neemt het vrijdagavond op tegen nummer tien RKC Waalwijk.