FC Den Bosch gaat met adviseur Willem van Hanegem play-offs in

Willem van Hanegem gaat als adviseur aan de slag bij FC Den Bosch, zo maken de Brabanders maandag bekend via de officiële kanalen.

De Feyenoordicoon werd eerder nog genoemd als nieuwe trainer van de Bosschenaren, maar geeft de voorkeur aan een rol op de achtergrond. Erik van der Ven en Paul Beekmans blijven als interim-hoofdcoaches acties als de opvolgers van de onlangs ontslagen Wil Boessen.

"Van Hanegem is een fenomeen en uniek in alle facetten. Zoals hij vroeger voetbalde, zo praat hij er ook over. Willems voetbalopvattingen volgen de kortste weg. Hij komt heel snel bij de essentie, namelijk plezier in het spelletje. Hij is volledig onafhankelijk en staat bekend om zijn eerlijkheid. We zijn daarom heel blij dat het gelukt is om Willem voor te winnen", verklaart technisch manager Bert Ruijsch.



"De huidige trainers hebben laten zien dat ze de verantwoordelijkheid aan kunnen. Ze zien de vakkennis, ervaring en uitstraling van Willem van Hanegem als een enorme meerwaarde. Na veertien jaar willen we weer heel graag de in en we denken dat Willem FC Den Bosch daarbij kan helpen."



Den Bosch verzekerde zich vrijdag door een 2-0 overwinning op van een plekje in de tweede ronde van de Play-Offs. De club neemt het in die play-offs opnieuw op tegen de Deventenaren, die het seizoen afsloten als nummer vijf van het tweede Nederlandse niveau. Zondag 19 mei staat de eerste wedstrijd in De Adelaarshorst op het programma, de return wordt drie dagen later gespeeld.