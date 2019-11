FC Den Bosch betuigt spijt en komt met nieuw statement na 'blunder'

FC Den Bosch is met een nieuwe statement naar buiten gekomen naar aanleiding van de gebeurtenissen van zondag tegen Excelsior.

Aanvaller Ahmed Mendes Moreira werd zondag racistisch bejegend door een gedeelte van de -aanhang, maar volgens een statement van de club uit de betrof het 'kraaiengeluiden'. Een storm aan kritiek brak vervolgens los op met name de sociale media. De clubleiding van Den Bosch komt een dag later met een nieuwe verklaring en welgemeende excuses.

"FC Den Bosch heeft gisteren de plank volledig misgeslagen met haar te snelle statement. Die reactie was een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan -speler Ahmad Mendes Moreira", zo valt te lezen in het nieuwe statement van de Bosschenaren. "We zijn diep geschrokken naar aanleiding van de gesprekken, die maandagochtend zijn gevoerd met de spelersgroep en andere betrokkenen."

Lees beneden verder

"Er blijken zondag wel degelijk racistische uitlatingen te zijn gedaan vanaf de tribune. De club doet verder onderzoek naar wat er feitelijk is gebeurd en zal alles in het werk stellen om de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit grensoverschrijdend gedrag te achterhalen en te straffen." Den Bosch gaat met alle geledingen van de club op zoek naar een oplossing om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen. In de loop van deze week wordt een eerste actieplan gepresenteerd.

De KNVB en het Openbaar Ministerie hebben ook al aangekondigd dat er onderzoeken worden gestart naar de incidenten rondom het thuisduel van Den Bosch met Excelsior van zondag.

Trainer Eric van der Ven noemde Mendes Moreira eerst nog een 'zielig mannetje', omdat de aanvaller van Excelsior uitbundig juichde na zijn doelpunt. Later nam de coach van Den Bosch toch een iets ander standpunt in. "Het feit dat hij naar de tribune ging en heel provocerend ging staan, terwijl ik niet wist wat er daarvoor exact had voorgevallen, dat vond ik van hem niet zo'n slimme actie. Dat was eigenlijk de enige reden dat ik dat zei. Het was niet om die jongen aan te pakken, want het lijkt mij een hele lieve en fijne jongen. Dat had ik niet moeten zeggen, maar het wordt op dit moment wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, honderd procent", zo zei Van der Ven zondag bij FOX Sports.