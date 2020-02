FC Cincinnati ook kritisch op emotionele Jans: "Dit komt heel hard binnen"

Cincinnati FC heeft zich ook gedistantieerd van Ron Jans.

De trainer besloot op te stappen nadat de Major League Soccer ( ) een onderzoek naar de coach deed, mogelijk na het gebruik van het n-woord tijdens het meezingen van een lied in de kleedkamer.

Nadat de spelersvakbond van de MLS al zeer kritisch was op Jans, laat nu ook Cincinnati FC van zich horen. "Het ging om het totale plaatje, om onacceptabel commentaar", laat voorzitter Jeff Berding op een persconferentie weten.

"Tijdens vertrouwelijke gesprekken met de spelers kwamen meer verhalen naar boven. Daarna wisten we dat er geen toekomst meer was voor Ron bij onze club. We kwamen overeen dat het het beste was voor Ron om verder te gaan. Uit respect voor de spelers delen we geen details."

The Cincinnati Enquirer meldde in oktober dat Jans na het bezoeken van slavernijmonumenten ongepaste opmerkingen zou hebben gemaakt over het slavernijverleden.

De woorden van Jans waren bedoeld als les om tegenslagen te overwinnen, maar de speech viel intern verkeerd, zo wist men te melden. Jans is verbouwereerd door de persconferentie van FC Cincinnati, waar ook algemeen directeur Gerard Nijkamp bij aanwezig was.

"Dit komt heel hard binnen", laat Jans in een reactie weten aan de NOS. "Er wordt nu een heel ander verhaal verteld. Ik word afgeschilderd als manipulator en leugenaar. Dat ben ik niet."

"Er zou wel sprake kunnen zijn van een cultuurverschil. Ik ben mogelijk te naïef geweest. Hier kan ik niet tegen vechten", besluit Jans tegenover de omroep.