FC Basel eerste horde voor PSV op weg naar CL-groepsfase

PSV neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen het Zwitserse FC Basel.

Zo heeft een loting in het Zwitserse Nyon dinsdagmiddag bepaald. De eerste wedstrijd in Eindhoven staat voor 23 of 24 juli op de agenda. De return vindt een week later plaats in Zwitserland. Het Griekse Olympiacos, de andere mogelijke tegenstander van , is gekoppeld aan Viktoria Plzen uit Tsjechië.

De tweede voorronde van de is voor PSV van groot belang. Als de ploeg van trainer Mark van Bommel die overleeft, heeft het in ieder geval een ticket voor de groepsfase van de op zak. In dat geval volgen nog twee voorrondes in de Champions League. Mocht Basel verslagen worden, dan speelt PSV in de derde voorronde tegen , Krasnodar, Medipol of LASK Linz.

Slaagt PSV er niet in om af te rekenen met de Zwitserse nummer twee van afgelopen seizoen, dan zijn de Eindhovenaren veroordeeld tot het spelen van de derde (en eventueel vierde) voorronde van de Europa League. Overigens begint ook in de derde Europa League-voorronde, terwijl en instromen in de tweede.

PSV neemt deel aan de Champions League-voorronderoute voor niet-kampioenen, door de UEFA ook wel het League Path genoemd. Als de nummer twee van de erin slaagt om drie opeenvolgende voorrondes te overleven, dan komt PSV in de groepsfase van de Champions League. zit als kampioen van Nederland in het Champions Path en moet twee voorrondes overleven om de groepsfase te bereiken.