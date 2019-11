Favre: "Er waren soms kleine problemen vanwege zijn gedrag"

De Zwitserse tacticus, die blijft streven naar de landstitel in Duitsland, werkte samen met een raadselachtige Italiaanse spits bij OGC Nice.

-trainer Lucien Favre slaagde er bij OGC Nice in om het beste uit Mario Balotelli te halen, nadat de Italiaan enkele turbulente jaren had gekend bij en .

"Hij was speciaal", vertelt Favre in gesprek met Goal en DAZN . "Je moet diplomatiek met hem zijn, maar je kunt met hem praten en dingen uitleggen."

"Er waren soms kleine problemen vanwege zijn gedrag. Hij was niet degene die het meest liep, maar hij is een zeer goede speler. We konden het twee jaar goed met elkaar vinden. Hij was erg goed in het eerste seizoen."

Favre is sinds de zomer van 2018 werkzaam bij Dortmund, waar hij onder andere de beschikking heeft over WK-winnaar Mario Götze.

Hij, net als Balotelli, heeft moeite gehad om op een constant niveau te spelen, wat leidde tot onvermijdelijke geruchten over een vertrek. De 27-jarige Duitser is echter een gewaardeerde kracht.

"Ik weet dat Mario Götze een idool in Duitsland is", zegt Favre. "Hij maakte het WK-winnende doelpunt. Het is duidelijk dat zoiets blijft bestaan."

"Hij is een zeer goede speler, maar hij speelde vorig jaar vanaf oktober heel regelmatig. Soms gebeurt dit, er is overal concurrentie. Dat moet je accepteren. Concurrentie kan een boost geven."

Favre is nu werkzaam in de top van de , maar had daar eerder al actief kunnen zijn. Hij heeft gesprekken gevoerd met toen hij onder contract stond bij .

"Het is moeiljik om een bod van een club als Dortmund af te slaan", erkent de 62-jarige trainer. Zijn eerste seizoen bij de club begon veelbelovend, maar de titel ging uiteindelijk wederom naar Bayern.

"We speelden direct een prachtig seizoen. Je moet er geen negatieve woorden aan vuil maken, alleen omdat we de titel aan het einde zijn misgelopen. We pakten 76 punten en speelden tot de laatste wedstrijd voor het kampioenschap."

Nadat tijdens het seizoen 2018/19 de titel niet werd gepakt, werden er direct vraagtekens gesteld over Favre, waar het dit seizoen ook nog niet allemaal vloeiend verloopt. Hij loopt echter al lang genoeg mee om te weten dat geruchten - goed en slecht - nooit ver weg zijn en dat het vertrouwen in hem zal toenemen als Dortmund in 2020 opnieuw voor de titel kan strijden.

"Er is overal grote overdrijving en heel snel", vervolgt Favre. "Het is waar dat we het momenteel niet zo goed doen als vorig jaar. Daar is niets mis mee. Het zijn de resultaten, meer niet. Ze analyseren de resultaten, maar analyseren de rest niet voldoende."

"Dat heeft weinig invloed op mij. Ik begrijp dat omdat ik denk dat er tegendwoordig media zijn die heel scherp moeten schrijven om gelezen te worden. Als ze dat niet doen, worden ze niet meer gelezen."

"Ik weet dat er altijd druk is in dit beroep. Welke club je ook traint, deze druk lijkt altijd te bestaan. Niettemin moet men eerlijk en objectief blijven in de analyse. Ik denk dat ze soms niet erg nauwkeurig zijn."