Favoriet voor handtekening Isak lijkt bekend: "Interessante speler voor ons"

Alexander Isak maakt de afgelopen maanden indruk in het shirt van Willem II.

De huurling van is aan de lopende band betrokken bij goals van de Tilburgers, waardoor de jonge aanvaller in verband wordt gebracht met verschillende clubs. Volgens Der Westen maakt een goede kans om Isak in te lijven.

De Zweed geeft zijn visitekaartje af bij door onder meer twaalf doelpunten voor zijn rekening te nemen voor de Eredivisionist. Borussia Dortmund ziet in Isak een talentvolle aanvaller en wil hem niet definitief kwijt. De Duitse topclub is van plan Isak wederom te verhuren en volgens het Duitse Der Westen heeft Anderlecht goede papieren.



Isak, die eerder ook werd gelinkt aan onder andere , , , , en , zou al langere tijd in beeld zijn bij de Belgische club. Pär Zetterberg, adviseur bij Anderlecht, ontkende onlangs dat er iets concreets speelde rond Isak. "Het is zeker een interessante speler, voor ons en voor andere ploegen, en als er een kans bestaat om hem in de toekomst aan onze selectie toe te voegen, dan zouden we misschien wel interesse kunnen hebben."



Isak zei eerder dat hij nog niet wilde nadenken over een transfer. "Ik weet dat er interesse is vanuit Europa, maar dat maakt het moeilijk voor mij om daar op te reageren. Ik heb gewoon nog een contract bij Dortmund. Soms krijg ik verhalen doorgestuurd. Als ik iets op het internet opzoek dan komt het voor dat ik mezelf ineens voorbij zie komen. Natuurlijk kijk ik dan even, maar dat heeft geen invloed op me."