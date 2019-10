Fati niet opgeroepen wegens 'complicaties' en 'bureaucratische problemen'

Ansu Fati maakt geen deel uit van de Spaanse selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (zaterdag 12 okt) en Zweden (dinsdag 15 okt).

Bondscoach Robert Moreno bevestigt dat de zestienjarige aanvaller van deel uitmaakte van de voorselectie, maar dat hij wegens ‘complicaties’ en ‘bureaucratische problemen’ niet tot het definitieve keurkorps behoort.

De in Guinee-Bissau geboren Fati kreeg onlangs een Spaans paspoort, maar men is nog bezig op het papierwerk af te ronden. Het was in eerste instantie de bedoeling dat de tienersensatie van Barcelona zou worden geselecteerd voor het WK Onder-17, dat eind oktober in Brazilië gespeeld wordt.

De Catalanen zouden er echter niet blij mee zijn geweest dat Fati dan ruim een maand moet ontbreken, waardoor men van plan was om hem direct door te schuiven naar Jong Spanje.

In de afgelopen week werd er tevens over gespeculeerd dat Fati direct bij het 'grote' Spanje zou zitten, maar de aanvaller heeft nu komende tijd helemaal geen interlandverplichtingen. Dat heeft ook te maken met een knieblessure.

"Hij is niet geselecteerd, omdat ik denk dat dit een speciaal geval is en er op een open en correcte manier mee moet worden omgegaan. Ik heb overwogen om hem op te roepen en hij zat in de voorselectie", zo tekenen verschillende Spaanse media op uit de mond van Moreno.

"Er zijn echter complicaties opgetreden: hij is geblesseerd en dat is de voornaamste reden dat hij er niet bij is. Daarnaast zijn er ook bureaucratische problemen. Hij is zonder twijfel iemand die we nadrukkelijk in gedachten houden, gezien zijn prestaties", stelt de bondscoach van Spanje.

Fati speelde dit seizoen tot dusver zes officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist.