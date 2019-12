"Fati en ik bewijzen dat La Masia nog steeds belangrijk is"

Carles Perez en Ansu Fati schitterden dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Internazionale.

Beide jeugdproducten van Barcelon scoorden en waren zo verantwoordelijk voor de 1-2 zege op de koploper van Italië.

had het lastig met Inter, maar won dankzij een late goal van Fati, nadat Romelu Lukaku gelijk had gemaakt namens de ploeg van Antonio Conte.

Fati is nu de jongste doelpuntenmaker ooit in de en zorgde er al doende voor dat Inter veroordeeld is tot de .

Peres was ook belangrijk met een strakke openingsgoal en na afloop wees hij meteen op de jeugdopleiding, die onder vuur ligt omdat er de afgelopen jaren niet veel jeugdspelers doorbraken.

"Het is geweldig voor ons allebei", doelt Perez op zichzelf en Fati. "We zijn allebei een goed voorbeeld dat het nog altijd mogelijk is om van La Masia door te groeien tot de hoofdmacht."

"Fati en ik bewijzen dat La Masia nog steeds belangrijk is. Barcelona vertrouwt de mensen uit de jeugdopleiding en dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste", aldus de 21-jarige doelpuntenmaker.

Trainer Ernesto Valverde toonde zich ook blij voor zijn jonge talenten en was vooral onder de indruk van Fati, die scoorde terwijl hij niet eens volledig fit was.

"Carles heeft een neusje voor de goals en raakte de bal echt heel goed. Ansu is een geboren doelpuntenmaker, dus we wilden dat hem speeltijd gunnen ondanks dat hij wat pijntjes heeft."

"Dat nu een speler van Barcelona de jongste doelpuntenmaker in de Champions League is, vervult ons van trots. Fati scoorde dit seizoen ook al twee keer in de competitie, terwijl Perez er één maakte in LaLiga.

Barcelona was al zeker van de groepswinst en hoort maandag wie de tegenstander is in de achtste finale. Dit weekend spelen ze tegen in de competitie en op 18 december volgt El Clasico tegen .

Barcelona heeft nu zeven wedstrijden op rij gewonnen en is samen met Real koploper in Spanje.