"Fantastisch om mijn naam naast die van Van der Sar te zien staan"

AZ boekte zaterdagavond een comfortabele 0-3 zege op PEC Zwolle.

Het betekende dat Marco Bizot voor de 21e keer dit kalenderjaar zijn doel schoon wist te houden in de , waarmee hij de prestatie van Ed de Goeij bij in 1991 weet te evenaren.

Totaal behaalde de doelman van de Alkmaarders in 2019 al 29 clean sheets, waarmee hij een reeks van Edwin van der Sar evenaart. "Fantastisch, om mijn naam naast die van Van der Sar te zien staan. Dat is een enorme eer. Wie weet zit er nog meer in", zegt Bizot in gesprek met NH Nieuws.

Tegenover het ANP vult hij aan: "Ik was daar tot voor kort niet zo mee bezig. Maar de laatste weken werden steeds meer lijstjes onder m'n neus geschoven. Toen dacht ik: dit is toch wel iets bijzonders. Het is een grote eer om tussen die grote namen te staan."

"De laatste weken zaten er wedstrijden bij die voor mij eerlijk gezegd echt saai waren. Ik had steeds weinig te doen. Dan kwam ik alleen in de laatste minuten af en toe in beeld."

"Maar vandaag had ik in de eerste helft aardig wat te doen en na rust nog iets meer. Voor een keeper is dat fijn", vervolgt de sluitpost na de ruime zege van in Zwolle. "De focus ligt wel op de drie punten, die nul is gewoon iets dat er mooi bij komt."

Alleen Piet Schrijvers (22 keer in 1971 voor ) en Heinz Stuy (24 keer voor in 1971) hielden tot dusver vaker in Eredivisie-verband de nul in een kalenderjaar.

"Op de bank ging het er de laatste minuten over dat we écht de nul moesten houden, omdat Marco daarmee een record zou halen. Ik weet alleen niet welk record", reageert AZ-trainer Arne Slot in gesprek met FOX Sports.

Voor zijn ploeg wachten nu wedstrijden tegen (donderdag) en Ajax (zondag). "Dit geeft veel vertrouwen. Maar deze groep heeft al sowieso ontzettend veel vertrouwen."