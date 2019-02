Fans van Vitesse ontstemd door 'minimaal' eerbetoon aan Jurrie Koolhof

Fans van Vitesse zijn verontwaardigd dat er bij het thuisduel met sc Heerenveen (2-2) geen minuut stilte werd gehouden voor Jurrie Koolhof.

Koolhof, die onder meer voor PSV, De Graafschap en Vitesse speelde, overleed afgelopen week op 59-jarige leeftijd. De oud-international (vijf interlands) was al enige tijd ziek.



De Gelderlander schrijft dat Vitesse met het 'minimale' eerbetoon bij de wedstrijd zaterdag te weinig respect heeft getoond aan de oud-speler. Koolhof speelde onder meer van 1988 tot en met 1990 voor de club uit Arnhem. De Groninger, die 65 duels speelde bij Vitesse, maakte deel uit van de ploeg die promoveerde naar de Eredivisie en in 1990 de bekerfinale speelde tegen PSV (1-0 verlies).



Op sociale media uitten fans van Vitesse hun ongenoegen. De Graafschap stond afgelopen vrijdag bij het thuisduel met NAC Breda (3-0) wel uitgebreid stil bij het overlijden van Koolhof. "Vitesse heeft tegen Heerenveen met rouwbanden gespeeld", verklaart een woordvoerder van Vitesse aan de lokale krant. "Er is niet gekozen voor een minuut stilte. Er zijn protocollen bij Vitesse bij dergelijke trieste omstandigheden. Daarbij is voor een sober eerbetoon gekozen."