Fans van Juventus zijn helemaal klaar met vrije trappen Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo breekt al jaren record na record, maar nu is hij op weg om de slechtste vrije trappen-nemer ooit in de Serie A te worden.

Camillo Ciano scoorde vorig seizoen in het tenue van niet één keer uit 21 vrije trappen, een heus record in de geschiedenis van de hoogste klasse van Italië, en het moet raar lopen als de sterspeler van dat aantal niet gaat overtreffen.

In zijn tweede seizoen als speler van Juventus nam Ronaldo al achttien vrije trappen gericht op doel voor zijn rekening in de . Niet één daarvan eindigde in een doelpunt. In alle competities staat de teller dit seizoen op 24 vrije trappen. Vijftien pogingen eindigden in de muur, twee gingen over of naast en zeven werden door de doelman gekeerd.

De reeks van Ronaldo zorgt voor de nodige commotie onder de fans van Juventus. Hoewel het merendeel van de supporters wegloopt met de 34-jarige Portugees, uit men op sociale media massaal kritiek op de beslissing van Ronaldo zelf én de rest van de spelers om de Portugees keer op keer de directe vrije trappen te (laten) nemen.

De fans pleiten voor een promintere rol voor Miralem Pjanic en Paulo Dybala, die vorig seizoen bij de onbetwistbare vrije trappen-nemers van Juventus zaten. Dybala scoorde tot op heden negen keer uit een vrije trap voor la Vecchia Signora , terwijl Pjanic op zeven treffers uit een directe vrije trap staat. Het tweetal nam in het midweekse duel met Brescia (1-2) de vrije trappen voor hun rekening, daar Ronaldo door blessureleed ontbrak.