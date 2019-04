Fans van FC Twente willen vrijdag 'TwEntrada' in Amsterdam houden

FC Twente kan vrijdag de titel in de Keuken Kampioen Divisie veroveren.

Concurrent ging zondagmiddag verrassend in eigen huis met 1-4 tegen onderuit en dus heeft het team van Marino Pusic, met nog vier speeldagen te gaan, tien punten meer dan de club uit Rotterdam-West. speelt vrijdag bij Jong , terwijl de ploeg van Henk Fraser in eigen huis aantreedt tegen .

Supporters van FC Twente zijn van zins om hun favoriete club vrijdag te steunen. Het uitvak op De Toekomst biedt echter slechts plaats aan 185 supporters en dat is veel te weinig, zo klinkt het. Supportersvereniging Vak-P is derhalve van plan massaal naar Amsterdam af te reizen voor een zogenaamde Homeless Party en een TwEntrada, verwijzend naar de bekende 'Entrada' van Ajax bij belangrijke thuisduels.



"We konden al kampioen worden in Amsterdam, maar die kans is nu nog een stuk groter geworden. Er zouden al vele supporters naar Amsterdam toe gaan, maar dat worden er nu dus nog veel meer", zo laat de supportersvereniging via sociale media weten. "Aangezien Ajax en Gemeente Amsterdam ons geen keus laten, maken wij zelf de keus om massaal naar Amsterdam af te reizen."



"Want als onze club terug kan keren naar het niveau waar wij horen, dan horen wij daarbij te zijn. En niet in een uitvak met een capaciteit van 185 man op een amateurcomplex. We reizen daarom gezamenlijk met de trein af naar Amsterdam, de locatie maken wij gedurende de reis bekend. Zorg dan dat je vrijdag vanaf 12:00 uur vrij bent. Of ze nou willen of niet, wij zijn er massaal bij vrijdag 19-4. Wij willen met zijn allen terug naar de !", besluit Vak-P.



De supportersvereniging heeft tot slot een belangrijk reisadvies. "Neem je poncho mee voor de lokale tuinsproeiers in Amsterdam", verwijzend naar de waterkanonnen die de politie van Amsterdam voorafgaand aan het -duel tussen Ajax en (1-1) inzette en waar sindsdien veel over te doen is geweest.