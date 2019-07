Fans Ajax, PSV en Feyenoord geconfronteerd met 'ingrijpende wijziging' FOX

Op het hoofdkanaal van FOX Sports zullen komend seizoen minder vaak duels van Ajax, PSV en Feyenoord te zien zijn.

De betaalzender, die de uitzendrechten van de livewedstrijden van de in bezit heeft, bevestigt in gesprek met TV Totaal dat de duels van de traditionele top-drie minder frequent zijn te bewonderen op FOX Sports 1.

Klanten van distributeurs die FOX Sports 1 in het basispakket opgenomen hebben, konden de genoemde duels live volgen. Woordvoerder Maarten van Rooijen laat nu echter weten dat er wat gaat veranderen. "FOX Sports 1 is ons visitekaartje, met een selectie van de beste FOX Sports-programma's en natuurlijk met elke week live voetbal uit de Eredivisie, , TOTO en UEFA ."

"Daar zitten ook regelmatig wedstrijden van , of tussen, maar minder frequent dan voorheen. Voor wie echt geen wedstrijd van zijn of haar favoriete club wil missen zijn er uiteraard het extra aanvullende FOX Sports pakketten."

FOX Sports 1 is sinds enige tijd ook onderdeel uit gaan maken van het basispakket van KPN. Het gerucht gaat dat KPN had aangedrongen op een andere invulling, waardoor fans nu waarschijnlijk sneller kiezen voor een extra pakket.

Van Rooijen ontkent echter dat er sprake is van 'één-tweetje' en verwijst het verhaal naar het rijk der fabelen. " FOX Sports gaat over de programmering, de distributeurs over zaken als pakketindeling en prijs. Dus of andere distributeurs KPN in de nieuwe pakketstructuur volgen, dient aan hen gesteld te worden", aldus de woordvoerder tegenover TV Totaal , dat rept over 'ingrijpende veranderingen' bij de betaalzender.