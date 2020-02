Fans ADO zijn verbijsterd door ophef en ontkennen Ihattaren-leus

Mohamed Ihattaren is helemaal niet onheus bejegend door een deel van de aanhang van ADO Den Haag, zo wordt er zondag geclaimd.

Zaterdagavond ontstond consternatie toen er werd geopperd dat fans van ADO bij het thuisduel met (0-3) Mo, waar is je vader nou? zongen. Supportersvereniging Haagsche Bluf baalt enorm van de ophef. "Dit is pertinent niet gebeurd", zegt voorzitter Jacco van Leeuwen tegenover het Eindhovens Dagblad.

Het vermeende spreekkoor is volgens Van Leeuwen verward met een andere tekst, namelijk Homo's vieren carnaval. "Daar kun je ook wel iets van vinden natuurlijk, maar er is niets kwetsends geroepen naar Ihattaren."

"Wij wensen hem en zijn familie sterkte en kracht om het verlies van zijn vader een plaats te geven en hopen dat hij een mooie loopbaan tegemoet gaat."

Meer teams

Van Leeuwen wijst met de beschuldigende vinger naar de media. "Het is voor die jongen en zijn omgeving ontzettend vervelend. (...) Het is een groot talent en bij ADO hopen we dat hij door deze moeilijke tijd komt."

Ik vind dat een aantal media niet goed heeft gehandeld rondom ADO-PSV. Een grote tv-zender (FOX Sports, red.) moet dit soort dingen op zijn minst checken, alvorens er zo over te praten."

"Niemand heeft iets gehoord, maar vervolgens zeggen mensen wel dat het verschrikkelijk is zonder ook maar enig voorbehoud te maken", aldus Van Leeuwen, die de huidige tendens hekelt.

"Onze jaarlijkse knuffelactie in De Kuip wordt her en der zelfs gekoppeld aan dit verhaal en daar baal ik enorm van. We zijn geen lieverdjes hoor, maar zo'n lage streek als deze hebben onze mannen niet uitgehaald. Dat weet ik gewoon honderd procent zeker."

Van Leeuwen wil overigens niet de kwetsende opmerking richting homo's goedpraten. "Het gebeurt in veel voetbalstadions nog steeds, laten we het niet lelijker of mooier maken dan het is. Het wordt gezien als een bepaald soort voetbalhumor, waarmee mensen inderdaad gekwetst kunnen worden."

"Er zijn grenzen en tegelijkertijd is er de mores van supporterskernen in het betaald voetbal, waar een aantal dingen al decennia gemeengoed is. Daarin moeten we origineler kunnen zijn en met elkaar proberen de balans te blijven vinden en houden."

ADO heeft al aangegeven dat er geen melding is gekomen bij de stewardorganisatie, politie en arbitrage inzake zogenaamde kwetsende opmerkingen richting Ihattaren. Van Leeuwen heeft gebeld met FOX Sports om rectificatie te eisen, maar daar heeft de zender nog geen gehoor aangegeven, weet Omroep West.

Lees beneden verder

In gesprek met de omroep benadrukt Van Leeuwen dat er absoluut geen sprake was van vijandigheid richting de achttienjarige middenvelder van PSV.

"Een jonge knul verliest zijn vader, dat is al erg genoeg. Vreselijk dat hij er nu weer op deze manier aan herinnerd wordt. Het ene moment ben je de knuffelclub en het andere moment de club die over overleden vaders zingt", aldus Van Leeuwen, die in het stadion aanwezig was en de ophef snel meekreeg.

"We zaten elkaar aan te kijken van wat gebeurt hier nou? Een twitteraar verstaat het verkeerd en iedereen gaat los."