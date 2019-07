Familie Nouri dreigt met juridische stappen: "Ajax is niet erg ruimhartig"

De familie van Abdelhak Nouri dreigt met juridische stappen tegen Ajax, zo laat advocaat John Beer maandagavond weten in het televisieprogramma Nieuwsuur.

De familie van Nouri wil dat 'binnen een half jaar' met een schadevergoeding komt. "En zoveel eerder als noodzakelijk", laat Beer optekenen door de NOS. Het is maandag precies twee jaar geleden dat Abdelhak Nouri tijdens een oefenduel tussen Ajax en een hartstilstand kreeg en als gevolg daarvan ernstige en blijvende hersenschade opliep. Ajax erkende vorig jaar 'volledige aansprakelijkheid', omdat de eerste behandeling van Nouri op het veld tekort zou zijn geschoten.



De familie Nouri wil de middenvelder graag zelf thuis verzorgen en moest daarvoor onder meer een nieuwe woning laten bouwen. "De gesprekken over een vergoeding lopen niet makkelijk", zegt Beer echter. "Je kunt registeren dat er niet heel erg ruimhartig tegenover de familie wordt gehandeld. Op een gegeven moment zullen we naar de rechter of arbitragecommissie moeten gaan."



Beer liet eerder al weten dat er momenteel sprake is van 'een subcomateuze situatie waarin er subtiel contact is, met name tussen de familie en Abdelhak'. "Dat is geen contact zoals u en ik dat hebben, maar het is er in enige mate wel. Ik heb hem bezocht in de instelling waarin hij verbleef en heb gezien dat de familie contact met hem had. Je vraagt je af of dat iets is wat de familie zelf voelt, maar er zijn door medici en paramedici aanwijzingen opgehangen hoe je met hem communiceert. Ik heb zelf gezien dat een therapeut met hem contact kon maken. Maar nogmaals, niet zoals u en ik praten, maar heel subtiel."