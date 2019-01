Familie gaat dankzij crowdfundingsactie zelf zoeken naar Sala

De zoektocht naar Emiliano Sala wordt hervat. Om dat mogelijk te maken is er inmiddels 220.000 euro opgehaald via een crowdfundingsactie.

Dat meldt de Franse krant L'Équipe. De autoriteiten van het Kanaaleiland Guernsey maakten donderdag nog bekend dat de zoektocht naar het verdwenen vliegtuig met daarin Sala en piloot David Ibbotson werd gestaakt.



Sala zette aan het begin van deze week zijn handtekening onder een contract bij Cardiff City, dat FC Nantes zeventien miljoen euro betaalde voor de Argentijnse spits. Na het afwikkelen van de laatste details keerde de aanvaller in een eenmotorig vliegtuigje terug naar Frankrijk om afscheid te nemen van zijn voormalige ploeggenoten. Op de weg terug naar Wales ging het vervolgens mis en verdween het toestel maandagavond rond half 9 van de radar. Sala stuurde vanuit het vliegtuig nog een aantal audioberichten naar vrienden en familie waarin hij liet weten bang te zijn.



Vervolgens werd er door de politie van Guernsey een zoektocht opgezet naar het verdwenen vliegtuigje. Een aantal schepen, drie vliegtuigen en vijf helikopters bestreken een gebied van ruim 2700 vierkante kilometer, zonder een spoor te vinden van de Piper Malibu en diens inzittenden. Ook het onderzoeken van mobiele telefoon-data en satellietbeelden leverde niets op, waarna donderdag werd besloten werd de zoektocht te staken.



Dat zorgde voor de nodige commotie op social media. Onder anderen Lionel Messi verzocht via Instagram de zoektocht te hervatten en inmiddels is er om dat doel te bereiken ongeveer 220.000 euro opgehaald, door anonieme donateurs én bekende voetballers. Onder anderen Ilkay Gündogan (Manchester City), Corentin Tolisso (Bayern München), Demarai Gray (Leicester City) en Sala’'s ex-trainer Vahid Halihodzic (Nantes) hebben financiële steun verleend. De familie van Sala heeft naar verluidt marinespecialist David Mearns ingeschakeld en inmiddels zou de zoektocht ook hervat zijn met de inzet van twee boten.