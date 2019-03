Familia-Castillo: "Ik ben niet naar Chelsea gegaan om door te breken"

Juan Familia-Castillo en Daishawn Redan verlieten de jeugdopleiding van Ajax voor die van Chelsea.

De twee talenten spelen samen bij Onder-23 en meldden zich deze week samen bij Oranje Onder-19. In gesprek met FOX Sports laat Familia-Castillo weten dat hij niet naar Chelsea is gegaan om het eerste elftal te halen.

De negentienjarige linksback, die ook als linksbuiten uit de voeten kan, trok de deur op De Toekomst in de zomer van 2016 achter zich dicht. Hij vervolgde zijn opleiding bij Chelsea. "Ik heb me supergoed ontwikkeld in de afgelopen tweeënhalf jaar. Mijn Engels is natuurlijk ook beter geworden, wat altijd voordelig is", legt de jeugdinternational uit. "Ik ben niet naar Chelsea gegaan met het idee om door te breken. Ik heb naar mijn vader geluisterd. Hij zei dat ik moest kijken waar ik me in de komende drie jaar tijd het beste kon ontwikkelen."



Redan werd gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van . In de zomer van 2017 ging hij akkoord met een aanbieding van Chelsea. De spits wees clubs als en af. "In het eerste jaar had ik het in het begin even moeilijk. Ik sprak geen Engels, kende niemand daar. Na vier of vijf maanden voelde ik me een beetje thuis", aldus Redan, die blij is dat hij samen met Familia-Castillo in een team speelt. "In Nederland waren we ook altijd met elkaar. Bij Ajax hadden we na de trainingen altijd wel wat te doen. Dus eigenlijk is het heel fijn als zo iemand ook in het buitenland bij je is."



Vorig jaar ging Redan in gesprek met ELF Voetbal in op zijn vertrek bij Ajax. "Ik wilde geen contract tekenen bij Ajax. Mijn keuze was al gemaakt. Ik wilde naar Chelsea. Toen werd het mij allemaal een beetje te veel", zei hij destijds. "Trainers, begeleiders; iedereen kwam naar mij toe om te vragen wanneer ik nou bij Ajax ging tekenen. Ik voelde druk vanuit de club. Toen dacht ik: ik kom gewoon niet meer opdagen. Dat is een fout geweest. Dat heeft me het EK met Onder-17 gekost, want ik heb vier maanden niet getraind of gespeeld. Eerlijk gezegd kan ik de houding van Ajax achteraf wel begrijpen. Ze vonden mij een groot talent en waren bang mij te verliezen."