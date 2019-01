Falcão prijst Neres: "Hopen dat hij een Braziliaanse ster wordt"

David Neres staat er goed op in zijn vaderland Brazilië. Zaalvoetballer Falcão was te gast op het trainingskamp van de Amsterdammers en is vol lof.

Ajax verblijft momenteel in Orlando, waar het deelneemt aan de Florida Cup. Als opwarmertje voor het mini-toernooi werd dinsdag een zogenoemde Legends-wedstrijd afgewerkt tussen Ajax en Sao Paulo. Aan de kant van de Brazilianen speelde Falcão mee, een van de beste zaalvoetballers aller tijden. Op de website van Ajax geeft hij aan dat hij bekend is met de club uit Amsterdam en zegt hij hoge verwachtingen te hebben van David Neres.

"Ajax is een grote naam in Brazilië. De geschiedenis van Ajax en de impact die de club heeft gehad, spreken veel mensen aan", aldus Falcão na afloop van de met 4-5 gewonnen wedstrijd, waarin aan de kant van Ajax Edwin van der Sar, Mario Melchiot, Richard Witschge en Aron Winter op het veld stonden.



Met Danilo Pereira en Neres beschikt Ajax over twee Brazilianen. Met name laatstgenoemde wordt op een afstand gevolgd door Falcão. "Hij is een bijzondere speler, very special . Laten we hopen dat zijn ontwikkeling doorzet en Neres een Braziliaanse ster wordt."



Neres werd de afgelopen dagen in verband gebracht met een transfer naar Guangzhou Evergrande. De Chinese club zou volgens De Telegraaf een bod van dertig miljoen euro hebben uitgebracht op de buitenspeler. De krant schreeft dat Neres niet onwelwillend tegenover een overstap staat. Goal kan melden dat directeur spelersbeleid Marc Overmars vijftig miljoen euro wil vangen voor Neres.