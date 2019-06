Falcao deelt lachwekkende anekdote: "Ik werd compleet gestoord van hem"

Radamel Falcao speelde inmiddels 81 interlands voor Colombia, maar kan zich één wedstrijd nog heel duidelijk voor de geest halen.

In 2013 namen Los Cafeteros het in de WK-kwalificatie op tegen Uruguay. Aan de zijde van de Uruguayanen maakte José María Giménez zijn debuut en Falcao bewaart bijzondere herinneringen aan die ontmoeting.



"Ik kon me niet concentreren, Giménez maakte me helemaal gek", tekent These Football Times op uit de mond van Falcao. Giménez, destijds net in dienst van , speelde in september 2013 tegen Colombia (2-0 zege) zijn eerste interland, doordat Diego Godín ontbrak bij Uruguay. "Hij bleef me maar vragen stellen. Eerst vroeg hij me wat voor auto ik had. Terwijl ik antwoord gaf, was hij alweer vertrokken om een voorzet te onderscheppen. Dat was pas het begin."



"Daarna vroeg hij me waarom de vlaggen van Venezuela, Colombia en Ecuador dezelfde kleuren hebben", vervolgt de 33-jarige spits van de anekdote. "Vervolgens kwam hij weer bij me terug om te vertellen dat het zijn debuut was, dat hij daar enorm gelukkig mee was en dat hij de datum zou laten tatoeëren. Het verhaal eindigde met de vraag of het woord septiembre met een 'p' gespeld moest worden. Daardoor miste ik de kans om te springen bij een voorzet. Ik werd compleet gestoord van hem."



Het kan zijn dat Giménez en Falcao elkaar op korte termijn opnieuw treffen, aangezien Uruguay en Colombia momenteel deelnemen aan de Copa América. Falcao en co hebben zich al verzekerd van de groepswinst, terwijl Uruguay vier punten verzamelde uit twee wedstrijden. De 24-jarige Giménez heeft sinds de bewuste ontmoeting met Falcao al 51 interlands voor Uruguay gespeeld en was actief op de WK's van 2014 en 2018.