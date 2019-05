Faillissement dreigt voor Roda: "Het is echt 1 minuut voor 12"

Financiële problemen steken de kop op bij Roda JC Kerkrade.

Volgens berichtgeving van het Platform , een overlegorgaan met daarin vertegenwoordigers van diverse geledingen die met de Limburgse club te maken hebben, is het momenteel 'echt 1 minuut voor 12' en is het noodzakelijk dat er op zeer korte termijn investeerders worden gevonden om de ergste nood te lenigen. Mikhail Ponomarev dacht in te kunnen stappen, maar de zakenman uit Rusland is nog verbonden aan KFC Uerdingen en de UEFA schrijft voor dat een eigenaar niet bij twee clubs tegelijkertijd actief mag zijn.

Aleksei Korotaev heeft twintig procent van de aandelen in handen, maar is door een strafzaak in Dubai niet bij machte om op korte termijn bij te springen. Eigenaar Frits Schrouff kampt met gezondheidsproblemen en legt daarom zijn taken neer, waardoor de Koempels op zoek moeten naar een andere investeringsgroep. De vermogende Schrouff nam Roda in november 2015 over en stak sindsdien al bijna twintig miljoen euro in zijn geliefde club uit Kerkrade. Het Platform benadrukt dat de nood hoog is, zo citeert Voetbal International uit de brief van het overlegorgaan. "Komt er geen akkoord voor dinsdag 28 mei, dan zal op de aandeelhoudersvergadering Frits Schrouff het faillissement gaan aanvragen. Dit zal dan waarschijnlijk een week later al worden uitgesproken door de rechtbank."



De achterban van Roda is inmiddels op de hoogte van de geldproblemen in het Parkstad Limburg Stadion en is daardoor een crowdfundingsactie begonnen. De actiegroep 'Samen zijn wij Roda JC' hoopt met de inzamelingsactie 'en flinke pot met geld' binnen te halen, weet 1Limburg woensdag te melden. De Limburgers kampen met een begrotingstekort van 900.000 euro, ondanks de investeringen van Schrouff. De lokale politiek in Kerkrade pleit dan ook voor een reservepotje, mochten zich wederom tekorten aandienen in de begroting.



Algemeen en technisch directeur Harm van Veldhoven vindt de berichtgeving van het Platform Roda JC nogal voorbarig, zo laat hij weten aan Voetbal International . Voor een faillissement is het wat hem betreft nog veel te vroeg. "Voor mij mag dat nu nog geen mogelijkheid zijn", aldus de bestuurder, die baalt van de onrust die is ontstaan in Kerkrade en omstreken. "Daarom ben ik ook van mening dat de communicatie beter vanuit de club zelf gedaan kan worden, dan op deze manier. Zo breng je de bal hard aan het rollen. Het is ook nadelig, nu we bijvoorbeeld bezig zijn met nieuwe spelers. Maar aan de andere kant zal het bericht mensen ook wakker schudden. Want ja: er móet ook iets gebeuren. En daar zijn we ook heel hard mee bezig."



"Er zijn natuurlijk grenzen aan het saneren", vervolgt Van Veldhoven. "Maar het gegeven dat Frits (Schrouff, red.) niet van plan is nog dingen te doen, maakt dat andere investeerders daarop in willen spelen. Er zijn contacten, die hopelijk snel concreet kunnen worden. Wij zijn voorbereid, we hebben alles klaar om te handelen. Om een ploeg te vormen die weer een volgende stap kan zetten. Alleen zijn we nu nog met handen gebonden. Hopelijk komt er snel iemand binnen die ons dat laatste zetje kan geven. En zo niet, tja, dan wordt het heel onrustig. Op 28 mei zal een volgend standpunt worden ingenomen. Maar nu ligt nog alles open."