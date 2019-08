Fàbregas zit er helemaal doorheen: "De VAR laat het duizend keer erger lijken"

Cesc Fàbregas baalt stevig dat hij drie wedstrijden geschorst is vanwege zijn rode kaart in het verloren duel met Olympique Lyon (0-3).

verloor afgelopen vrijdag met ruime cijfers van Memphis Depay en consorten nadat de middenvelder na een halfuur spelen met rood van het veld werd gestuurd. Via Instagram reageert Fàbregas nu verbaasd op de forse sanctie.

De routinier werd vrijdag van het veld gestuurd nadat hij ogenschijnlijk per ongeluk Léo Dubois op een nare wijze toucheerde.

"Ik ben diep teleurgesteld in de beslissing mij voor drie wedstrijden te schorsen", begint de Spanjaard. "Ik ben alle spelers, trainers en analisten dankbaar voor hun steun, zij hebben ook gezien dat dit absoluut niet mijn intentie was. Ik klaag niet over de VAR, want ik geloof dat het een goed hulpmiddel is om scheidsrechters te helpen in bepaalde situaties."

"Maar wanneer overtredingen in slow motion worden afgespeeld, lijkt het duizend keer erger. Ik zit in zak en as nu ik drie wedstrijden mis voor een actie waarbij ik totaal geen verkeerde intentie had en het duidelijk een ongeluk was. Het spijt me voor mijn teamgenoten en de fans dat zij de consequenties moeten dragen van mijn straf en zonder mij zullen moeten spelen", besluit Fàbregas zijn verhaal op Instagram.

AS Monaco speelt zaterdagavond de tweede competitiewedstrijd van het seizoen in de als het op bezoek gaat bij FC Metz. Metz speelde de eerste wedstrijd van het seizoen met 1-1 gelijk tegen .