Fàbregas vol verbazing na kritiek op Bergkamp: "Is deze gast serieus?"

Cesc Fàbregas heeft het op Twitter opgenomen voor Dennis Bergkamp.

Laatstgenoemde kreeg in een voetbalpodcast van TalkSPORT stevige kritiek te verwerken en dat zinde Fàbregas niet. Als presentator Adrian Durham de oud-speler van onder vuur neemt, kan de middenvelder van het niet laten om via sociale media zijn ongenoegen te uiten.

Durham noemt Edwin van der Sar, Virgil van Dijk, Arjen Robben, Jaap Stam en Ruud van Nistelrooij in zijn top vijf van beste Nederlandse spelers die ooit in de Premier League hebben gespeeld.

Ray Parlour, die jarenlang samenspeelde met Bergkamp bij Arsenal, is te gast en weet niet wat hij hoort. "Wat? Maak je een grap? Bergkamp zit niet in je top vijf? Dennis was een geweldige speler. Hij is de beste, of in ieder geval een van de beste spelers die Arsenal ooit heeft gehad."

"Hij was geniaal en ik ben blij dat ik met hem samen heb mogen spelen", besluit Parlour. "Als je met al deze individuen praat, dan zullen ze allemaal zeggen dat Bergkamp in het rijtje hoort", voegt voormalig Arsenal-verdediger Martin Keown daar aan toe.

"Hij was een absolute voetbalgod, een genie op het veld." Durham probeert zijn standpunt te verdedigen: "Als Bergkamp zo goed was, waarom heeft Arsenal in zijn tijd nooit de of meerdere titels op rij gewonnen?"

"Hij heeft nooit meer dan twintig doelpunten gemaakt in een Premier League-seizoen, terwijl hij er tien jaar zat!", voert hij aan. Fàbregas speelde een aantal jaar samen met Bergkamp bij Arsenal en zou in totaal acht jaar doorbrengen bij the Gunners. Ook hij neemt het op voor de Nederlander.

"Is deze gast serieus?", vraagt de Spanjaard zich af op Twitter. "Hij is de weg kwijt. Als je vindt dat Bergkamp niet goed was, dan snap je er helemaal niks van." Die tweet kreeg al meer dan 70.000 likes.