Fabregas over ontslag Henry: "Voetbalwereld verrast mij niet meer"

Thierry Henry speelde een grote rol bij de komst van Cesc Fabregas naar AS Monaco, maar twee duels later werd de Franse coach al ontslagen.

Fabregas speelde bij Arsenal enkele jaren samen met Henry. "Eén van de grootste redenen voor mij om naar Monaco te komen, was dat Thierry mij belde. Hij kent me natuurlijk goed en hij wilde dat ik de leider van dit team zou worden", vertelt de Spanjaard op een persconferentie. "Hij wilde dat ik hier iedere wedstrijd en iedere minuut zou gaan spelen."



Bij Chelsea was Fabregas op een zijspoor geraakt, maar Henry liet hem tegen Olympique Marseille en Strasbourg de hele wedstrijd spelen. "Ik heb twee duels onder hem gespeeld, dus je bent dan wel even geshockeerd", zegt de 31-jarige middenvelder over het ontslag van de coach. "Maar boven alles geloof ik dat Thierry echt een toptrainer gaat worden. Daar twijfel ik niet aan."



De 41-jarige Henry was pas enkele maanden hoofdtrainer van AS Monaco, dat inmiddels Leonardo Jardim heeft teruggehaald. Fabregas was niet erg verbaasd door het ontslag. "Het is wat het is. De voetbalwereld verrast mij niet meer. Het enige wat ik verder kan zeggen, is dat ik voor Monaco speel en dat ik alles voor de club zal geven."



Onder leiding van Henry wist Monaco slechts twee van de twaalf wedstrijden in Ligue 1 te winnen. De club die in 2017 nog landskampioen werd en vorig jaar als tweede eindigde, verkeert met de voorlaatste plaat in serieuze degradatienood. De achterstand op de veilige zeventiende plek is drie punten.