'Fàbregas in de wachtkamer na akkoord over driejarig contract'

Cesc Fàbregas heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een contract voor drie jaar, zo meldt Sky Sports.

Mocht Chelsea erin slagen om in januari een vervanger aan te trekken, dan kan de Spaanse middenvelder nog deze maand de overstap maken. Een winterse overstap lijkt in de maak, want volgens diverse media is de Premier League-club bezig met de komst van Nicolò Barella van Cagliari en Leandro Paredes van Zenit-Sint Petersburg.

Mocht Chelsea er deze maand niet in slagen om een vervanger te vinden voor Fàbregas, dan lijkt de Spanjaard zijn tijd in Londen uit te moeten zitten. Zijn contract loopt komende zomer af. Volgens Sky Sports zijn Barella en Paredes op weg naar the Blues en lijkt een van de twee transfers nog deze week te worden afgerond. Barella heeft een contract tot medio 2022 bij Cagliari en moet circa vijftig miljoen euro kosten. Volgens Goal staat hij ook in de belangstelling van Manchester United, Internazionale en Napoli.



Mocht de overstap naar Monaco doorgang vinden, dan komt Fàbregas te spelen onder zijn voormalig ploeggenoot Thierry Henry. De oud-aanvaller van onder meer Arsenal en Barcelona staat sinds enkele maanden aan het roer van de Monegasken. Met Fàbregas in de ploeg hoopt Monaco de weg naar boven in te slaan. Met dertien punten uit achttien wedstrijden is het team van Henry terug te vinden op een teleurstellende negentiende plaats.