Fabio Silva: Porto's toptalent dat Ronaldo moet opvolgen

De zeventienjarige wordt door zijn scorend vermogen nu al vergeleken met een illustere landgenoot nu hij zijn eerste stappen zet op profniveau.

Of het nu een vloek of een zegen is, elke jonge Portugese aanvaller met 'iets extra's' gaat in de toekomst vergeleken worden met Cristiano Ronaldo.

Joao Felix is de laatste posterboy die wordt geroemd als 'nieuwe CR7', zelfs terwijl hij qua speelstijl veel meer weg heeft van Ronaldo's grote rivaal Lionel Messi.

Toch is er ook een andere potentiële troonopvolger in Portugal en de 17-jarige Fabio Silva is hard op weg om net zo'n doelpuntenmachine te worden als de -spits.

Silva brak talloze records in de jeugd van , dus wie weet is Ronaldo's opvolger echt opgestaan.

De zoon van Jorge Silva, die de Primeira Liga in 2001 won met Boavista, begon zijn voetbalavontuur bij de lokale club Uniao Nogueirense voordat hij samen met zijn oudere broer Jorge Junior naar Gondomar kon.

"Het viel op dat hij een speciale relatie met de bal had", meldde Pedro Fonseca, die Silva coachte op zesjarige leeftijd, aan Mais Futebol. "Maar hij haatte verliezen en strafte zichzelf als het mis ging."

"Hij raakte ook altijd verveeld als we technische oefeningen deden die normaal zijn voor die leeftijd. Waarom? Omdat het veel te makkelijk voor hem was."

Op achtjarige leeftijd werd Silva - net als zijn broer - opgepikt door FC Porto en ook daar viel op dat hij iets bijzonders had, zelfs nu hij tussen de meest getalenteerde voetballertjes omringd was.

"Fabio was al heel ver gevorderd, zo zagen wij het althans", constateert Marc Vieira, die Silva in zijn eerste drie jaar coachte bij Porto.

"Hij speelde altijd in hogere leeftijdscategorieën omdat hij daar alle eigenschappen voor had. Hij scoorde veel goals en had de behendigheid van een echte spits."

"Met zijn techniek leek het zelfs als klein jongetje al alsof het hem geen moeite kostte. Hij was toen al kalm met afronden. Ook als het leek alsof er geen kans was, slaagde hij er toch in te scoren."

Silva bracht vijf jaar door bij Porto voordat hij naar Lissabon ging, nadat zijn broer een plek aangeboden kreeg bij . Ook Fabio werd lid bij de hoofdstadclub, maar hun gezamenlijke verblijf duurde daar maar twee jaar, want Jorge ging in de zomer van 2017 naar .

De jongste Silva kon naar en toen bleek dat hij Benfica wilde verlaten, maar Porto was zo overtuigd van zijn talenten dat het geen mogelijkheid onbenut liet om hem te overtuigen van een terugkeer.

José Tavares, toenmalig hoofd jeugdopleidingen, reisde zelfs naar Lissabon om Silva en zijn familie persoonlijk te spreken. Veel overtuigingskracht bleek niet nodig, want Silva had Porto nog altijd in zijn hart gesloten.

De talentvolle aanvaller ging meteen door met scoren en in 2018 sijpelden de eerste geruchten over een 'nieuwe Ronaldo' uit naar de buitenwereld.

"Toen Ronaldo 17 was, speelde hij als spits in Sporting's jeugdteams. Ik zag hem dingen doen die ik nu bij een jongen van Porto terug zie: Fabio Silva", waren de woorden van Sporting-legende Manuel Fernandes in aanloop naar het WK van 2018.

"Hij wordt een geweldige voetballer. Binnen de kortste keren is Silva een spits van de buitencategorie", voorspelde de oud-speler in gesprek met SIC Noticias.

Aangemoedigd door zulke lofuitingen ging Silva - die eerder aangaf dat hij meer probeerde om Mauro Icardi of Edinson Cavani na te doen dan Ronaldo - nog meer op zoek naar goals in seizoen 2018/19.

Hij vond het net uiteindelijk 33 keer in 39 wedstrijden voor Porto Onder-19, waarmee hij zowel de nationale landstitel als de UEFA Youth League won.

In februari 2019 haalde Sergio Conceicao hem voor het eerst bij de hoofdmacht, al maakte hij zijn profdebuut pas zes maanden later. Hij verspilde daar wat tijd, maar zijn debuut leverde toch een record op.

Tijdens de openingswedstrijd van dit seizoen mocht Silva elf minuten voor het einde invallen tegen Gil Vicente en met zijn leeftijd van 17 jaar en 22 dagen werd hij de jongste debutant ooit voor zijn club.

Sindsdien werd hij ook de jongste speler ooit die uitkwam voor Porto in een Europees duel, de jongste basiskracht en de jongste doelpuntenmaker, waarmee hij Ruben Neves uit de boeken schoot.

Met zijn lengte van 1,85 meter is hij in de lucht net zo gevaarlijk als met zijn voeten. Hij oogt prima op zijn gemak tussen de volwassen mannen, waar anderen van zijn leeftijd fysieke achterstand zouden ondervinden.

In zijn eerste 14 wedstrijden maakte hij al drie goals en met zijn indrukwekkende rushes en looplijnen heeft hij nu al interesse van topclubs als en Juventus gewekt.

Veel Porto-fans zullen daarom gevreesd hebben dat hun grootste talent in een generatie zou vertrekken, maar in november verlengde de beste jonge speler van het jaar zijn contract tot medio 2025.

In zijn contract is een afkoopclausule van 125 miljoen euro opgenomen (hetgeen vijf keer zo hoog is als de vorige afkoopsom), waarmee een transfer nog meer op gaat leveren dan de 120 miljoen euro die Benfica ving voor Joao Felix.

Lees beneden verder

Silva is nu dus 'de jongen van 125 miljoen' en zijn volgende doel moet zijn om een vaste basisplaats af te dwingen, want voorlopig is hij nog vooral invaller.

Van hem wordt ook verwacht dat hij binnen afzienbare tijd zijn interlanddebuut maakt en een perfecte hattrick voor Portugal Onder-19 (in oktober tegen Italië) liet zien dat hij op de juiste weg is.

Kan hij vanuit daar doorstoten tot de hoogtes van Ronaldo? Dat is misschien wat optimistisch gedacht, maar het is bijkans zeker dat Portugal ook nog genoeg te juichen heeft als Ronaldo ooit besluit te stoppen.