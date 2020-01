Faber ziet 'Romario-achtige spits' bij PSV: "Doet hij me aan denken"

Donyell Malen is lang uit de roulatie, waardoor interim-trainer Ernest Faber waarschijnlijk voor Steven Bergwijn opteert in de punt van de PSV-aanval.

De opvolger van Mark van Bommel lijkt een grenzeloos vertrouwen te hebben in Bergwijn, die zich de komende maanden in de kijker hoopt te spelen van bondscoach Ronald Koeman. Bij Oranje zien er ook blessureproblemen in de aanvalslinie.

Bergwijn liet het trainingskamp van in Qatar schieten vanwege een spierblessure, maar de aanvaller lijkt op tijd fit voor de hervatting van de tegen . "Hij is een Romario-achtige spits", deelt Faber tegenover De Telegraaf complimenten uit aan Bergwijn.

"Met Romario heb ik lang geleden nog getraind en daar doet hij me aan denken als ik hem bezig zie. Hij heeft een beetje dezelfde lengte, ook van die grote bovenbenen en is heel explosief."

Faber kan ook kiezen voor de naar de A-selectie gepromoveerde Noni Madueke of de van een blessure teruggekeerde Sam Lammers. "Maar Steven is een serieuze optie", benadrukt de PSV-coach.

"Hij kan daar erg goed spelen en is een jongen die van daaruit ook een beetje zal gaan zwerven. Hij is beweeglijk, dynamisch vanaf welke positie hij ook komt, comfortabel aan de bal in de kleine ruimte en fysiek sterk", aldus Faber, die Bergwijn nog een kwaliteit toedicht. "En hij is levensgevaarlijk in de diepte."

Lees beneden verder

Voormalig PSV'er Jürgen Locadia, dit seizoen door uitgeleend aan TSG , is ook lovend over Bergwijn. "Dan kwam ik ook vaak uit op links en nam Stevie mijn plek in de spits over."

Locadia ziet overeenkomsten tussen Bergwijn en Memphis Depay, al enige tijd de aanvalsleider van Oranje. "Ze zijn allebei heel veelzijdig, kunnen op alle posities voorin spelen. En ze kunnen allebei een mannetje passeren."

"Stevie heeft laten zien dat hij een hoog niveau aankan, ook al bij het . Op het EK kom je natuurlijk serieuze tegenstanders tegen. Dat kan hij zeker aan. Ook in de spits."