Faber werd verrast door keuze: "Tja, moeten we daar een issue van maken?"

PSV maakte dinsdagmiddag bekend dat Jeroen Zoet tot het einde van het seizoen verhuurd wordt aan FC Utrecht.

De 29-jarige doelman maakte de stap naar de Domstad om aan spelen toe te komen met het oog op het EK van komende zomer. Ernest Faber snapt de keuze van Zoet, maar geeft in gesprek met VTBL toe dat het enigszins verrassend is dat hij naar verkast.

"Jeroen heeft bij mij en de club het verzoek neergelegd om naar een club te kunnen gaan waar hij veel aan spelen zou toekomen, indien die zou komen. Ik had FC Utrecht niet verwacht, moet ik zeggen."

"Maar goed, hij wil graag zekerheid en iedere week spelen. Die wens heeft vervuld", zo begint Faber. Hij krijgt vervolgens de vraag of Zoet de concurrentiestrijd met Lars Unnerstall en Robbin Ruiter niet te vroeg heeft opgegeven.

"Het kan zomaar gebeuren, het zijn drie goede keepers. Je weet nooit wat er met blessures of andere dingen gaat gebeuren. Maar hij wilde zekerheid en die heeft hij bij FC Utrecht gekregen."

"Ik heb tegen hem gezegd dat de verschillen klein zijn en dat de kans aanwezig was dat hij veel ging spelen, maar dat ik niet zeker wist of hij iedere wedstrijd ging spelen. Daarin zijn we duidelijk geweest en daar heeft hij op gereageerd, prima", beaamt de trainer van PSV.

"Ik kan hem begrijpen. Als je ergens de garantie krijgt dat je speelt, moet je het zeker doen. Ik wil hem ook niet in de weg staan, want het EK is voor een speler een mooie beloning", stelt Faber.

Hij antwoordt niet direct op de stelling dat Zoet zo door de achterdeur vertrekt. "Tja, moeten we daar een issue van maken?"

"Ik ken Jeroen al vanaf de Onder-19 en heb hem ook in die fase meegemaakt. Het is een verrassende keuze, maar naar hem kijkend begrijp ik het."