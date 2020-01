Faber verrast bij PSV met positionering van 'hele nuttige speler'

PSV verloor donderdagmiddag met 1-2 van Club Brugge, maar trainer Ernest Faber zegt na afloop dat hij voldoende perspectief ziet bij zijn ploeg.

"Voor rust speelden we denk ik heel goed, maar moeten we de mogelijkheden wel benutten", zegt de oefenmeester tegenover het Eindhovens Dagblad over het duel in Qatar.

Faber gaf zijn spelers de opdracht mee om met lef en durf te spelen én om de opbouw van achteruit goed te verzorgen. "In het begin van de tweede helft was het te afwachtend. Het wisselen van kant mag wel iets sneller af en toe. We hebben ook aangegeven dat de passing door het midden opgezocht moet worden en goed moet zijn, omdat het nu eenmaal de kortste weg naar de goal is."

speelde onder meer met Jorrit Hendrix na rust als nummer tien, volgens de krant een verrassende zet van Faber. "Als je druk naar voren wilt zetten, is Jorrit een hele nuttige speler", legt Faber uit. "Hij heeft power, is een volhouder en kan een goal maken. Hij heeft er in de jeugd wel eens gespeeld en staat zeker verdedigend zijn mannetje, waarbij hij drang naar voren heeft."

Faber sluit verder niet uit dat Ibrahim Afellay een grotere rol gaat spelen bij PSV. "Vroeger was hij heel actiegericht, nu is hij een passer en verplaatser", analyseert de coach, die nu nog rouleert met zijn doelmannen Lars Unnerstall, Robbin Ruiter en Jeroen Zoet.

"Jeroen Zoet speelt zaterdag (tegen KAS Eupen, red). Ook dan zal Robbin Ruiter invallen. Daarna zullen we een keuze maken over de keepers."