Faber verklaart keuze in achterhoede PSV en doet oproep aan fans

Ernest Faber kijkt met vertrouwen uit naar de confrontatie van PSV met Feyenoord van zondagmiddag.

Volgens de interim-trainer is het cruciaal dat zijn spelers lef tonen op eigen veld. "Als wij de bal hebben en durven te voetballen, geloof ik dat we de serie van gaan beëindigen", zo stelt Faber vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de -topper in het Philips Stadion.

verloor in december met 3-1 van Feyenoord in De Kuip. "Ik was er niet bij", verwijst Faber naar Mark van Bommel, die daags na de nederlaag in Rotterdam werd ontslagen.

"Ik kan alleen maar over nu spreken. Wij geven steeds minder weg, zijn achterin steeds stabieler en durven meer aan en met de bal. Vooral dat laatste gaat zondag bepalend zijn. Durven, aan de bal denken. Daar ligt de sleutel tot succes."

Faber weet dat Feyenoord in een uitstekende vorm verkeert, daar de laatste zeven wedstrijden in de Eredivisie winnend werden afgesloten. "Het is een lastige ploeg om tegen te spelen, maar wij spelen thuis en hier zijn we supersterk", houdt de opvolger van Van Bommel vertrouwen in een positieve afloop.

"We willen een zelfde serie neerzetten als zij hebben gedaan, want dan komt een mooi eind van het seizoen dichtbij." Voor Faber wordt het zondag een weerzien met Dick Advocaat.

"Hij was mijn leermeester als speler en als trainer en heeft met Feyenoord een knappe serie neergezet. Het is aan ons om hem zijn eerste nederlaag toe te brengen", aldus de PSV-coach, die wijzigingen in zijn elftal achterwege laat.

Daniel Schwaab krijgt in de achterhoede wederom de voorkeur boven Timo Baumgartl. "Ik wil de opbouw op een bepaalde manier zien en als daar fouten in gemaakt worden, kun je mij de schuld geven."

PSV traint zaterdag voor de laatste keer in aanloop naar het thuisduel met Feyenoord. De oefensessie is toegankelijk voor de supporters en Faber hoopt dan ook dat de PSV-aanhang massaal naar trainingscomplex De Herdgang komt.

"Die energie willen we gebruiken richting zondag. Het momentum is vergelijkbaar met de wedstrijd tegen . Toen zouden we kansloos zijn, maar hebben we het samen met de supporters omgedraaid. Alleen kunnen we geen succes hebben. Dat moeten de spelers ook niet denken. We willen het samen doen."