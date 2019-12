Faber schrikt van verwijtende PSV-spelers en snakt naar winterstop

PSV plaatste zich woensdagavond met veel moeite voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker.

De Eindhovenaren hadden een verlenging nodig tegen GVVV. Pas diep in de tweede helft van de verlenging tekende Mohamed Ihattaren voor de winnende 1-2. Ernest Faber, de opvolger van de ontslagen trainer Mark van Bommel, beseft dat zijn ploeg door het oog van de naald gekropen is. Hij is bovendien geschrokken van de vele verwijten die de spelers elkaar maken.

kwam moeizaam tot kansen in Veenendaal en ontsnapte verschillende keren aan een achterstand. "Dit was PSV onwaardig", zo oordeelde Faber na afloop dan ook in gesprek met FOX Sports . "We kunnen elk stukje positiviteit nu gebruiken en moet elkaar steunen en helpen.'

"Negativiteit helpt ons nu niks verder en kan alleen maar leiden tot een spiraal. Daar schieten we niks mee op. We moeten samen proberen de situatie om te buigen. Vanavond zijn we door het oog van de naald gekropen. Het is mooi dat Mo (Ihattaren, red.) het in de slotfase doet. Je hoeft zeker niet de oudste te zijn om het team bij de hand te nemen."

"Als het al maanden tegenzit, heb je het gevoel dat de wereld tegen je is", vervolgt Faber tegenover de NOS . De trainer voorspelt dat de situatie met de huidige instelling van zijn spelers er niet beter op zal worden. "Alleen een andere manier van denken gaat ons helpen."

"Ik ben wel geschrokken van de vele verwijten naar elkaar. De enige manier om eronderuit te komen, is elkaar ondersteunen met waar je goed in bent. Kritiek mag wel wat meer opbouwend zijn." De vervanger van Van Bommel kijkt uit naar de winterstop. "Maar eerst zaterdag nog zien te winnen", doelt hij op de ontmoeting met .

Aanvoerder Ibrahim Afellay baalde van de manier waarop PSV voor de dag verscheen tegen de club uit de Tweede Divisie. "Ik denk dat we hier een wanprestatie hebben geleverd. We hebben gewonnen, dat is het enige positieve van deze avond. Snel vergeten maar", reageerde de invaller na afloop.

"Het is heel moeilijk om de oorzaak te vinden. Iedereen doet er echt alles aan, hoewel dat misschien niet zo lijkt. De gifbeker moet bij ons nog helemaal leeg." Volgens Afellay valt Faber niets te verwijten. "Hij kan ook niet toveren in één dag. We moeten zaterdag nog tegen PEC Zwolle en kunnen dan in de winterstop de koppies leeg maken. Daarna beginnen we met frisse moed aan de tweede seizoenshelft."