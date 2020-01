Faber lijkt niet rouwig om naderend vertrek Bergwijn: "Dan wordt het niks"

Steven Bergwijn lijkt op weg naar Tottenham Hotspur, al is een akkoord met PSV nog niet bereikt door de Londense club.

De aanvaller wil graag naar de Premier League verkassen en speelt derhalve op eigen verzoek niet tegen , dat zondagmiddag op bezoek komt in het Philips Stadion. Interim-trainer Ernest Faber sprak voorafgaand aan het thuisduel van over de laatste ontwikkelingen rondom Bergwijn.

"Het is een transfer die nog niet rond is, de clubs zijn er nog niet uit, dat weet ik wel", verklaart Faber tegenover FOX Sports. "Hij heeft gevraagd om niet mee te hoeven doen om zich te kunnen richten op de transfer." De PSV-coach lijkt het niet erg te vinden dat Bergwijn tussentijds uit Eindhoven vertrekt. "We moeten snel doorschakelen naar spelers die er vol voor willen blijven gaan vandaag."

Faber geeft terloops toe dat Bergwijn inmiddels naar Londen is afgereisd om de overgang naar the Spurs af te ronden. "Hij is daarheen om te praten met die club." De opvolger van Mark van Bommel legt tevens uit waarom PSV bereid is om Bergwijn in deze transferperiode te verkopen.

"Steven heeft zelf aangegeven dat hij weg wil. We zijn hier nog bezig met minimaal de tweede plaats, als je een beetje geluk hebt. Het is wel belangrijk dat iedereen daarvoor wil gaan. Maar hij had de voorkeur om de club te verlaten."

Faber zei daags na het bekerechec tegen (2-0) dat hij bij sommige spelers het heilige vuur mist. Hij leek daarmee onder meer te verwijzen naar Bergwijn, die dus bezig is met een transfer naar Tottenham. "Het is wel belangrijk dat we daar in deze fase mee verdergaan. Als je nu op twee gedachten gaat hinken, dan gaat het niks worden."

Volgens het Eindhovens Dagblad liggen vraag en aanbod 'behoorlijk uiteen’ en heeft Bergwijn ook nog geen toestemming gekregen van PSV om in Noord-Londen een medische keuring te ondergaan.