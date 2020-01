Faber krijgt er aanvallende opties bij: "Hij is goed fit en moet minuten maken"

PSV speelt donderdag in de TOTO KNVB Beker tegen NAC Breda en trainer Ernest Faber heeft dan in ieder geval wat extra aanvallende opties.

Naast Kostas Mitroglou, keert namelijk ook Sam Lammers terug in de wedstrijdselectie. De 22-jarige spits raakte in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen zwaar geblesseerd aan de knie en speelde sindsdien geen minuut meer voor zijn club.

"Hij is goed fit en moet nu langzaam weer minuten gaan maken", laat Faber, die toevoegt dat Lammers een gretige indruk maakt, weten via de officiële kanalen van zijn werkgever. "Op de training zie je niets aan hem, dat is mooi om te zien. De vooruitzichten zijn positief. Nu is het aan hem om in de praktijk te bevestigen."

Hoewel het bekertoernooi door de Nederlandse topclubs nog regelmatig wordt gezien als een 'troostprijs', is Faber niet van plan om zich door dit soort opvattingen te laten leiden. "Wij gaan met ons sterkst mogelijke elftal starten. De beker is een heel belangrijk toernooi voor ons. We willen 'm winnen", is hij stellig.

Wie donderdag tegen NAC de linksbackpositie voor zijn rekening zal nemen is nog helemaal niet duidelijk. Olivier Boscagli stond zondag tijdens de in 1-1 geëindigde wedstrijd tegen op die plek, terwijl ook Michal Sadílek dit seizoen regelmatig op die positie speelde.

wordt daarnaast nadrukkelijk gelinkt aan de komst van Ricardo Rodríguez, maar hier wilde Faber verder niet op ingaan: "Je moet in principe bij John (technisch manager John de Jong, red.) zijn. Het is zijn expertise. Voor mij is iedere versterking welkom, dat is voor elke trainer zo", tekende Voetbal International op uit zijn mond.