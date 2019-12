Faber heeft direct goed nieuws voor toptalent van PSV Onder-19

De aanstelling van Ernest Faber als hoofdtrainer van PSV tot aan het einde van dit seizoen betekent goed nieuws voor Noni Madueke.

Het zeventienjarige talent is overgeheveld van Onder-19 naar Jong en mag in januari met de A-selectie op trainingskamp naar Qatar, zo meldt de club.

Madueke wordt gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van PSV. De speler van Onder-19 maakte dit seizoen zijn debuut in de en sluit nu definitief aan bij de beloften.

De ex-jeugdspeler van en tevens Engels jeugdinternational mag in de winterstop mee met de selectie van Faber naar Qatar. Ook bij de inmiddels ontslagen Mark van Bommel was Madueke in beeld. De talentvolle buitenspeler zat al eens op de bank bij PSV 1.

Op het trainingskamp in Qatar, waar de selectie van 4 tot en met 12 januari verblijft, neemt PSV het op tegen twee Belgische tegenstanders. Op 9 januari staat de oefenwedstrijd tegen op het programma en twee dagen later volgt het duel met Eupen.

Zaterdag sluit PSV de eerste seizoenshelft af met een thuiswedstrijd tegen . Op 19 januari wordt de hervat met de uitwedstrijd tegen .