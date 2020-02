Faber heeft boodschap voor miljoenaanwinsten en deelt compliment uit

PSV beleefde niet niet zolang geleden een sportieve crisis, met onder meer het echec tegen NAC Breda (2-0) in de TOTO KNVB Beker.

Door de overwinningen op (3-0) en (0-3) lijkt de rust enigszins te zijn teruggekeerd in het Philip Stadion. "De laatste weken ziet het er goed uit", concludeert trainer Ernest Faber in aanloop naar het uitduel met van zondag.

Het gat met nummer twee bedraagt nog slechts vijf punten, al zegt dat Faber niet zoveel. "We moeten vooral naar boven kijken. Tweede, derde; het ligt vooral aan ons."

"Wij moeten winnen en dan zien we wel wat er boven ons gebeurt", wordt de interim-coach op de persconferentie geciteerd door onder meer Voetbal International.

Faber is echter wel blij dat de hectiek voor even lijkt te zijn verdwenen bij . "Toen we verloren was het rond de training drukker en bij de persconferentie bomvol."

In de duels met Willem en ADO zaten de dure aanwinsten Timo Baumgartl en Armindo Bruma op de bank bij PSV. Volgens Faber zorgt dat echter niet voor interne strubbelingen.

"Ik ben gebaat bij het succes van alle spelers", benadrukt de opvolger van Mark van Bommel in Eindhoven. "Aan de ene kant ga ik met de jonge jongens aan de slag, maar er hangt aan bepaalde spelers ook een prijskaartje. De besten spelen; dat is het. Iedereen gaat daar nu in mee."

Ryan Thomas, die de laatste tijd als een soort hangende tweede spits fungeert, ontvangt complimenten van Faber. "Ik hoop dat er nog heel veel rek in hem zit. Hij komt van ver met zijn blessure."

"Hij heeft heel veel mogelijkheden en is moeilijk te bespelen voor de tegenstander. Ryan is bereid veel vuile meters te maken en scoort ook nog", aldus Faber, die hoopt dat zijn spelers op de juiste wijze met carnaval omgaan. "Iedereen gaat daar verstandig mee om. Ik ben niet zo van het controleren."